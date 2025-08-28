Ethereum este o platformă blockchain descentralizată care permite nu doar tranzacții cu criptomoneda sa nativă, Ether (ETH), ci și dezvoltarea și rularea de aplicații descentralizate (dApps) și contracte inteligente (smart contracts). Iar evoluția recentă ridică semne de întrebare în rândul investitorilor. Aceștia din urmă se întreabă dacă moneda digitală poate depăși pragul simbolic de 5.000 de dolari sau dacă urmează o corecție, subliniază Vugar Usi Zade, director operațional al Bitget, platformă globală de schimb cripto.

Totodată, cota de piață a ETH a atins cel mai înalt nivel din ultimul an. Moneda virtuală s-a situat la 14,7%, în vreme ce Bitcoin (BTC) a coborât la cel mai scăzut nivel anual.

Ethereum a reușit să treacă de precedentul maxim de 4.891 de dolari și s-a stabilit un nou reper de 4.953 de dolari. Este pentru prima dată în aproape patru ani când moneda intră într-o etapă de „descoperire a prețului real”, perioadă în care valoarea nu mai este limitată de reperele anterioare. Mișcarea a fost stimulată de declarațiile președintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, care a sugerat posibile reduceri de dobândă. Fapt ce a declanșat un val de cumpărări pe piața cripto.

În decurs de o oră, comentariile lui Powell au determinat o apreciere de 8% pentru ETH. Iar criptomoneda a încheiat ziua cu un salt de aproape 15%. Chiar dacă a înregistrat temporar o corecție până la 4.300 de dolari, Ethereum a revenit rapid spre 4.600 de dolari, consolidând un nou nivel de susținere.

Ponderea Ethereum în piața globală s-a stabilizat în jur de 14,4%, cel mai ridicat nivel din 2025. În contrast, cota Bitcoin a coborât la circa 57%, minimul acestui an, ceea ce sugerează o repoziționare a capitalului și alimentează scenariul în care ETH ar putea conduce actualul trend ascendent.

Avansul ETH către noi maxime nu este întâmplător. Un rol major l-a avut apetitul ridicat al investitorilor instituționali, alimentat de lansarea ETF-urilor spot pe Ethereum. Aceste instrumente au atras intrări masive de capital, în unele cazuri chiar mai mari decât cele dedicate ETF-urilor Bitcoin.

Giganți financiari precum BlackRock, dar și companii listate, au direcționat miliarde de dolari către ETH și au blocat milioane de monede în staking, ceea ce reflectă încrederea pe termen lung în ecosistem. Și dinamica rețelei arată semne de vitalitate: peste 2,4 milioane de tranzacții zilnice și 1,2 milioane de adrese active. În plus, costurile de tranzacționare sunt moderate, contrastând cu nivelurile ridicate din 2021. Valoarea totală blocată (TVL) în DeFi a ajuns la circa 97 de miliarde de dolari, cel mai ridicat prag din ultimii patru ani.

Un alt element cheie îl constituie staking-ul, prin care peste 36 de milioane de ETH sunt deja blocate, reducând oferta lichidă și diminuând presiunea de vânzare. Randamentele de 4–6% atrag atât micii investitori, cât și actorii instituționali. Anunțul Rezervei Federale referitor la o politică monetară mai relaxată, cu perspective de scădere a dobânzilor, a alimentat apetitul pentru risc. În acest context, Ethereum s-a poziționat ca activ atractiv. Căci se combină potențialul de creștere cu randamente stabile din staking.

Potrivit estimărilor, ETH are șanse reale să depășească pragul de 5.000 de dolari până în trimestrul al treilea din 2025, susținut de adopția instituțională, actualizarea Pectra, care va îmbunătăți scalabilitatea, și de activitatea intensă din DeFi și NFT-uri. Într-un scenariu optimist, moneda ar putea chiar urca la 6.000 de dolari dacă fluxurile în ETF-uri se mențin și condițiile macroeconomice rămân favorabile, afirmă directorul operațional Bitget.

Pe de altă parte, dacă reglementările se vor înăspri, ETH s-ar putea stabiliza în jur de 4.000 de dolari. Pentru finalul lui 2025, un scenariu probabil ar fi un interval de tranzacționare între 4.800 și 6.500 de dolari, cu o medie estimată de circa 5.500 de dolari, în funcție de nivelul de optimism al pieței.