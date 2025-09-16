Colaborările cu legendarul Messi, Juventus FC, MotoGP, LaLiga și festivalul de muzică UNTOLD sunt doar câteva exemple care au extins prezența companiei dincolo de industria cripto, conectând brandul cu publicul și cu tendințele culturale globale.

Inițiativele educaționale și caritabile precum Blockchain4Youth și Blockchain4Her au sprijinit peste 15.000 de tineri, pentru a promova incluziunea în peste 60 de universități din întreaga lume. În plus, colaborarea Bitget cu UNICEF, care are obiectivul de a educa un milion de oameni în ceea ce privește blockchain până în 2027, a reprezentat un reper major, pe care nicio altă companie Web3 nu l-a atins până acum.

Bitget devine prima bursă de tip UEX din lume

În ceea ce privește planurile de viitor, Bitget își asumă rolul de Universal Exchange (UEX), un concept menționat pentru prima dată în scrisoarea recentă adresată comunității de către CEO-ul Gracy Chen. UEX reflectă viziunea Bitget de a construi un ecosistem complet, capabil să rezolve așa-numitul „triunghi imposibil” al burselor: o experiență de calitate pentru utilizatori, acces la o gamă variată de active și siguranță ridicată. Prin combinarea pe o singură platformă a serviciilor centralizate și descentralizate, a instrumentelor bazate pe inteligență artificială și a soluțiilor avansate de securitate, Bitget devine, astfel, prima bursă de tip UEX din lume.

Această transformare a început deja pe parcursul ultimelor trei luni. În trimestrul al treilea, Bitget Onchain a adăugat sprijin complet pentru active Ethereum, BSC, Base și Solana, iar parteneriatele cu xStocks și Ondo au extins accesul la acțiuni și ETF-uri tokenizate. De asemenea, Bitget a lansat primele contracte Stock Index Perpetual Futures, aducând instrumente tradiționale precum AAPL și NVDA în zona derivatelor crypto.

Conform viziunii CEO-ului Gracy Chen, Bitget își extinde susținerea pentru toate activele tranzacționabile, nu doar pentru primele câteva sute de criptomonede, ci pentru toate tokenurile existente. Mai mult, nu mai este vorba doar de cripto – active de bază la nivel global, precum acțiuni, ETF-uri, aur și Forex, vor fi, de asemenea, tranzacționate pe o singură UEX.

Inteligența artificială, integrată în expansiunea companiei

Un alt element care diferențiază această platformă este integrarea inteligenței artificiale. Bitget folosește propriul său instrument de AI, GetAgent, pentru a analiza piața și a automatiza tranzacțiile, oferind utilizatorilor perspective aplicabile și strategii personalizate prin analiză de date în timp real și ghidare interactivă.

Alături de GetAgent, Bitget oferă o suită de roboți de tranzacționare care fac platforma mai accesibilă și îi ajută pe utilizatori să profite în permanență de oportunități, reducând timpul dintre analiză și acțiune.

„Creșterea noastră din ultimii șapte ani se bazează pe o abordare metodică prin care am construit o infrastructură capabilă să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale traderilor, investitorilor și instituțiilor. Ne orientăm către o integrare mai ușoară a noilor instrumente financiare în viața de zi cu zi. În calitate de primă companie UEX, Bitget este pregătită să conducă această tranziție cu instrumente și produse care răspund atât cerințelor actuale, cât și celor viitoare ale utilizatorilor din întreaga lume”, a declarat Gracy Chen, CEO al Bitget.

Nivel ridicat de securitate și aliniere la reglementări, priorități pentru Bitget

UEX este, de asemenea, concepută să ofere securitate avansată, combinând cele mai bune soluții on-chain și off-chain. Aceasta va integra instrumente inteligente pentru detectarea timpurie a concentrațiilor de tokenuri sau a potențialelor riscuri de tip „rug-pull”, adică situațiile în care dezvoltatorii unui proiect cripto dispar cu banii investitorilor, fiind susținută de Fondul de Protecție al Utilizatorilor, evaluat acum la peste 700 de milioane de dolari.

Încă de la început, strategia de creștere a Bitget a pus accent pe progres sustenabil și măsurabil, nu pe expansiune prematură. Compania și-a consolidat prezența în regiuni emergente precum Asia de Sud-Est, America Latină și Orientul Mijlociu prin programe comunitare localizate, suport în mai multe limbi și interacțiuni offline.

Alinierea la reglementări rămâne o prioritate. În 2025, Bitget a obținut licențe sau înregistrări în jurisdicții precum Italia, Polonia, Lituania, Cehia, El Salvador, Argentina, Bulgaria și Georgia. O echipă specializată de peste 70 de experți în conformitate colaborează cu autoritățile pentru a dezvolta cadre sustenabile și pentru a menține încrederea în piețele cripto.

Pe tot parcursul lunii septembrie, Bitget își sărbătorește cea de-a șaptea aniversare prin campania „Gear Up to 7”, care marchează începutul erei Universal Exchange (UEX). Promovarea include evenimente globale precum #GearUpTo7 Sprint Challenge, cu un fond de premii de 400.000 de dolari și o motocicletă MotoGP personalizată Bitget.

sParade cu motociclete în mai multe orașe, un imn aniversar semnat de influencerul cripto Lil Bubble și petrecerea TopGear Night în cadrul TOKEN2049 vor aduce comunitatea împreună. Bitget va găzdui, de asemenea, primele Smart Awards, pentru a recunoaște traderii de excepție care au contribuit la succesul continuu al platformei, evidențiindu-le poveștile de reziliență și reușită în spațiul cripto.

La ceas aniversar, Bitget își reafirmă angajamentul față de organizațiile care conectează pe termen lung utilizatori, active și piețe, stabilind noi standarde de securitate, accesibilitate și inovație în domeniul cripto și dincolo de acesta.

Află mai multe despre aniversarea de 7 ani a Bitget, accesând acest link.

Despre Bitget

Fondată în 2018, Bitget este lider global în domeniul schimbului de criptomonede și o companie de top în spațiul Web3. Cu peste 45 de milioane de utilizatori în peste 150 de țări și regiuni, Bitget își dedică eforturile pentru a ajuta utilizatorii să tranzacționeze mai inteligent, oferind funcția inovatoare de copy trading și alte soluții de tranzacționare, precum și acces în timp real la prețurile Bitcoin, Ethereum și ale altor criptomonede. Cunoscut anterior sub numele de BitKeep, Bitget Wallet este un portofel cripto multi-chain de clasă mondială, care oferă soluții cuprinzătoare pentru Web3, inclusiv funcționalități de portofel digital, swap de tokenuri, piață NFT, browser DApp și multe altele.

Avertisment de risc:

Pentru mai multe informații, vizitați: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet