Când vara ne aduce zile toride cu peste 30°C, nu doar noi ne simțim epuizați – și plantele din grădină sau de pe balcon simt efectele caniculei. Frunzele lor își lasă capetele, iar florile par să strige după răcoare.

Totuși, există trucuri simple pentru a le menține verzi și sănătoase chiar și în cele mai fierbinți zile. Cu aceste sfaturi simple, florile tale vor rezista cu brio valurilor de căldură, iar grădina ta va rămâne un colț răcoros și plin de viață chiar și în cele mai toride zile.

Ghivecele nu sunt doar decorațiuni – ele pot fi adevărate refugii răcoroase pentru rădăcini. Optează pentru ghivece mari, din lut sau ceramică, care păstrează umiditatea și răceala mai mult timp. Evită metalul sau plasticul, care se încălzesc rapid și pot stresa plantele.

Un mic truc: În zilele foarte călduroase, poți scufunda temporar ghiveciul cu tot cu plantă într-o găleată cu apă. Astfel, rădăcinile vor rămâne hidratate mai mult timp, iar planta va fi fericită.

Sfat: Lasă o distanță de 2–3 cm între marginea ghiveciului și pământ pentru a evita uscarea rapidă.

Nu toate udările sunt la fel! Cel mai eficient mod de a uda este dimineața, între orele 03:00 și 04:00, când solul este rece și apa pătrunde adânc la rădăcini.

Evită udarea în mijlocul zilei – soarele face ca apa să se evapore rapid, iar udarea seara târziu poate favoriza melcii și bolile fungice.

În loc să stropești frunzele, udă plantele „de jos”, direct la rădăcini, pentru a le da hidratarea de care au nevoie fără pierderi inutile.

Pe timpul caniculei, chiar și cele mai iubite flori au nevoie de un loc la umbră. Dacă balconul sau terasa ta nu oferă suficientă protecție, folosește umbrele de soare, copertine sau așează ghivecele sub mobilier.

Plantele tinere, crescute în interior, trebuie obișnuite treptat cu soarele puternic: primele 2–3 săptămâni expune-le doar câteva ore pe zi la umbră parțială până se adaptează.