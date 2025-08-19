Se răcește vremea în România! În săptămâna 18–25 august, temperaturile vor fi, în general, ușor sub mediile normale pentru această perioadă, în special în zonele centrale ale țării. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât cele obișnuite în regiunile sudice, centrale și nordice, în timp ce în vest, sud-vest și nord-est se vor înregistra ușoare deficituri de precipitații. În restul teritoriului, regimul pluviometric se va menține apropiat de normal.

În săptămâna 25 august – 1 septembrie, în majoritatea țării, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, cu excepția extremității de sud-vest, unde valorile termice se vor menține apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile climatice specifice, pe întreg teritoriul, în cea mai mare parte a regiunilor, a arătat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În săptămâna 1–8 septembrie, în regiunile sudice și sud-vestice, temperaturile medii vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul mediilor climatice specifice. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal pe întreg teritoriul.

În săptămâna 8–15 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile vestice și sudice, în timp ce în restul țării se vor menține aproape de valorile normale. Precipitațiile vor fi ușor sub mediile climatice în vest, centru și sud, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale pentru această săptămână, mai arată prognoza meteo.

În altă ordine de idei, amintim că marți, pe 19 august, ANM a emis un Cod portocaliu pentru județele Gorj și Mehedinți, din cauza riscului ridicat de viituri și inundații locale. Hidrologii avertizează că debitele râurilor din bazinele Motru și Jiu pot crește rapid, iar pe râurile mici din bazinul Tismana sunt posibile scurgeri semnificative de pe versanți și viituri rapide.

Specialiștii atrag atenția că precipitațiile recente, combinate cu ploile prognozate, favorizează acumularea apei în sol și în rețelele hidrografice, ceea ce poate duce la atingerea sau depășirea cotelor de inundație, reprezentând un pericol real pentru localitățile aflate în apropierea râurilor afectate.

Avertizarea este valabilă până marți, ora 12:00, iar autoritățile recomandă populației să evite apropierea de cursurile de apă și să nu traverseze zonele inundabile.

Pe lângă Codul portocaliu, ANM a emis și o avertizare Cod roșu de precipitații abundente pentru județele Gorj și Mehedinți. Meteorologii precizează că în ultimele ore s-au înregistrat cantități de 50–70 l/mp, iar prognoza indică acumulări suplimentare de peste 20 l/mp.

Această situație crește riscul de inundații severe, mai ales în zonele cu sol deja saturat. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert în județul Mehedinți, recomandând locuitorilor să rămână în case, să fie atenți și să urmeze indicațiile oficiale.

Localitățile vizate de avertizări includ: