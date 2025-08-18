ANM a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă astăzi, 18 august, între orele 10:00 – 23:00.

Zone afectate sunt următoarele: cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul și centrul Munteniei, sudul Transilvaniei. În cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Atenție! Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei și în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40…50 km/h.

„Astăzi, până în această seară la ora 21:00 vorbim de o atenționare meteorologică de cod portocaliu ce vizează județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, dar și zona montană a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova, cu valori ale cantităților de precipitații pe intervale scurte de timp de 50 de litri pe metru pătrat, izolat peste 60 de litri pe metru pătrat. Nu în ultimul rând, vorbim de intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70-90 km/h și condiții de grindină medie și posibil chiar de mari dimensiuni, 3-5 centimetri. De asemenea, cod galben până în această seară la ora 23:00 pentru cea mai mare parte a Olteniei, dar și vestul, nordul, centrul Munteniei și sudul Transilvaniei, cu fenomene de instabilitate atmosferică caracterizate prin averse, cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat și rafale de 50-70 de kilometri pe oră“, a spus șefa ANM, Elena Mateescu, în cadrul unei intervenții TV la România TV.

A fost emisă, totodată, și o avertizare meteo de tip Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ, valabilă astăzi, 18 august, între orele 14:00 – 23:00.

Zone afectate sunt județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița, Prahova. În județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Șefa ANM a spus că urmează câteva zile mai răcoroase, dar apoi temperaturile vor crește din nou și va reveni canicula. Ea a explicat că azi maximele sunt între 22 și 30 de grade, iar în București pot fi în jur de 25.

Mâine vor fi cam 24–27 de grade, dar de la mijlocul săptămânii vremea se încălzește, mai ales în sud și sud-vest, unde se vor atinge sau chiar depăși 35 de grade. Asta înseamnă caniculă și disconfort termic.

Tot ea a atras atenția că, pe lângă căldură, pot apărea și perioade cu vreme instabilă, adică ploi și furtuni, așa cum se întâmplă la începutul acestei săptămâni.