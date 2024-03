Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Aceasta a reușit să câștige simpatia publicului datorită profesionalismului său desăvârșit.

Din păcate, sănătatea vedetei a avut de suferit din cauza muncii asidue.

Prezentatoarea TV a vorbit despre schimbările pe care le-a făcut în viața sa pentru a-și proteja sănătatea. „Zâna Surprizelor” a făcut istorie în domeniul televiziunii. Însă profesionalismul ei a avut un preț pentru sănătatea sa.

Aceasta mărturisește că a trecut prin momente dificile de epuizare, fiind chiar transportată de urgență cu salvarea. Vedeta a fost nevoită să facă schimbări radicale și absolut necesare în viața sa după aceste experiențe.

„Sunt un om foarte efervescent și cu siguranță timpul meu pentru relaxare e puțin. Nu e o treabă neapărat bună întotdeauna. Am ajuns de multe ori la doctor din cauza stresului acumulat, a nopților nedormite ani la rând.

Sănătatea a avut de suferit din punctul ăsta de vedere, însă am învățat în ultimul timp. În ultimul an, după un episod neplăcut ce m-a dus cu salvarea la doctor, am făcut o revoluție în viața mea, mi-am schimbat stilul de viață radical.

Până nu ne e rău cu adevăratelea, nu pricepem ce trebuie să facem ca să ne fie bine și poate să fie prea târziu. Putem munci o grămadă ca să câștigăm bani cu care nu putem cumpăra sănătatea”, a declarat ea.