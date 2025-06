Profesorul Dorel Săndesc, șeful Spitalului Județean de Urgență din Timișoara, consideră că atât persoanele care cer concedii medicale fără motiv real, cât și medicii care le dau aceste concedii, ar trebui să fie pedepsiți sever. El a explicat că s-au găsit cazuri în care doctori au primit scutiri medicale pentru noapte, dar în același timp lucrau în spitale private.

Dorel Săndesc a spus că numărul mare de concedii medicale din România este o problemă gravă care strică funcționarea sistemului medical, afectează pacienții care chiar au nevoie de îngrijire și pune presiune pe bugetul țării. El a spus că susține decizia ministrului și a echipei sale de a acționa rapid și că trebuie să se meargă până la sancționarea dură a celor care fac ilegalități foarte grave.

Potrivit lui, datele arată că multe concedii sunt luate în perioadele de sărbători și că multe dintre ele nu sunt reale, ci false. El speră ca acum situația să fie controlată, pentru că s-a mai încercat, dar fără succes. El consideră că problema este foarte serioasă și că pedeapsa trebuie să fie dură atât pentru cei care cer concediile nejustificat, cât și pentru medicii care le oferă.

El a spus că este rușinos și greșit moral ca medicii să dea ușor concedii medicale unor oameni care nu au nevoie de ele. Acesta speră să se rezolve această problemă gravă și că e trist că încă există medici care fac astfel de lucruri.

Profesorul spune că personal a vorbit cu medici, inclusiv cu cei de la Medicina Muncii, și le-a atras atenția că numărul concediilor medicale pentru gărzi de noapte este prea mare. A observat chiar cazuri în care unii primeau scutiri medicale pentru gărzi, dar lucrau în spitale private în același timp, făcând chiar gărzi de noapte.

Despre ideea de a introduce o „taxă” pentru concediile medicale, Dorel Săndesc crede că pacienții cu boli grave nu ar trebui să plătească această taxă, dar ceilalți da, pentru că acum unii câștigă mai mulți bani dacă nu o plătesc și astfel abuzează de concediile medicale.

El a explicat că, pentru bolile serioase și suferințele mari, taxa nu ar trebui aplicată, dar pentru restul situațiilor este o măsură corectă. În acest fel oamenii nu vor câștiga mai mult stând în concediu medical, ci exact cât primesc din salariu, și asta va descuraja pe unii să stea prea mult în concediu fără motiv. Această taxă este o soluție bună, cu excepția cazurilor medicale reale, spune profesorul.

„Eu sper din suflet să se rezolve pentru că este o tară gravă şi e trist că încă avem medici care se dedau la aceste practici atât de jenante, de imorale. E o acţiune importantă care trebuie sprijinită şi desigur şi noi, ca şi manageri de spitale, trebuie să ne implicăm în acest lucru.

Personal am avut discuţii cu medici, am avut discuţii cu medicii de Medicina muncii în care am prezentat surpriza că numărul de scutiri de activitate de noapte şi aşa mai departe este un pic cam mare şi am sesizat chiar cazuri care obţineau scutiri de activitate pentru gărzi şi, de fapt, lucrau în privat în paralel, chiar făceau uneori gărzi de noapte.

Dacă pentru bolile serioase, cu suferinţă severă, cu afectare gravă a stării de sănătate, a stării de bine, dacă acolo cred că este justificat să nu se aplice această taxă, pentru restul situaţiilor cred că această măsură se justifică pentru că prin ea, trebuie înţeles foarte bine, comparativ cu salariul, pacientul, cetăţeanul, nu câştigă mai puţin.

El câştiga mai mult neplătind această taxă. Credem că este echitabil să câştige atât cât este venitul său salarial şi să nu fie stimulat, pentru că asta este natura umană, dacă vreţi, sau ăsta este nivelul de conştiinţă socială: cine nu vrea, iată, soluţia ideală, să stau în concediu medical cât mai mult, că pe de această parte câştig şi mai bine şi, iată, sunt şi liber să mai am şi alte activităţi. Cred, deci, că se justifică impunerea acestei taxe, cu excepţiile medicale despre care am vorbit”, spune medicul Dorel Săndesc.