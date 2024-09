Andreea Marin va traversa un nou capitol… dureros

Peste un an de zile, Andreea Marin va traversa un nou capitol… dureros din viața unei mame. Fiica ei, Violeta, pe care o iubește enorm, va pleca de acasă pe meleagurile americane pentru a-și croi propriul drum. Chiar dacă este mândră de fiica ei și are încredere în ea, prezentatoarea TV are inima sfâșiată de durere când se gândește că „puiul ei va zbura din cuib”.

Chiar dacă fiica ei este în ultimul an de liceu, ea încă își face rolul de mamă, protejând-o la orice pas de gurile rele. De aceea, ea a ținut să le reamintească tuturor că Violeta a ales să studieze în Statele Unite ale Americii pentru că este atrasă de sistemul de învățământ american, ci nu din snobism.

Fiica ei a avut ocazia să studieze pe meleagurile americane cu ceva timp în urmă, reușind să facă diferența între sistemul de învățământ românesc/european și cel american. De aceea, a decis să studieze în SUA, după absolvirea liceului.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu mi-e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer.

Până să meargă ea la facultate, împreună cu colegii ei de echipă, au fost la faza semifinală în Suedia la o competiție mondială, World Scholar’s Cup, și au câștigat dreptul de a merge în finala care este la universitatea ei. Deci tot în Statele Unite, chiar acum în noiembrie, așa că va merge la acea universitate pentru competiția aceasta”, a explicat vedeta.

Unde învață fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr?

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr, învață la „International School of Bucharest”, care a devenit a doua familie pentru ea și un mare sprijin pentru mama ei, ca părinte. Cele două au obiceiul de a-și face o poză împreună la fiecare început de an școlar. În această toamnă, însă, prezentatoarea TV a simțit o emoție aparte, fiind ultimul an de liceu al fiicei sale.

„An de an, de când era de-o șchioapă, fotografia din curtea școlii, împreună. Dar azi, a fost o emoție specială și lacrimi ascunse de partea mea: e ultimul an de studiu în locul în care a început la vreo 3 anișori ca un țânc de grădiniță, a continuat cu primii ani de școală primară, gimnaziul și acum e anul final de liceu. Mulțumesc, International School of Bucharest , a doua familie pentru fiica mea și un mare sprijin pentru mine, ca părinte!”, a scris ea, acum trei săptămâni, pe Facebook.

