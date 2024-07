Într-o declarație recentă, Marina Voica a dezvăluit că și-a ales deja locul de înmormântare la Cimitirul Bellu din București, un loc simbolic pentru legătura sa cu România și cu publicul său. A investit într-o statuie din marmură, menită să reprezinte această conexiune profundă cu țara care a adoptat-o și i-a oferit oportunitatea de a-și dezvolta cariera artistică.

Marina Voica, 87 de ani, a vorbit despre investiția semnificativă pe care a făcut-o pentru locul său de veci la Cimitirul Bellu din București. Artista, figură importantă a muzici ușoare românești, spune că nu îi este teamă de moarte și nici nu se gândește încă la asta. Ea spune că va continua să se bucure intens de muzica care i-a marcat viața.

Deși s-a născut în Rusia, Marina Voica a găsit în România a doua sa casă, unde a cunoscut succesul și recunoașterea publicului. Cu gândul la viitor și la moștenirea sa, Marina a decis să își asigure un loc de odihnă veșnică într-un loc special, ales cu grijă.

Deși planurile sale de viitor sunt încă pline de energie și proiecte noi, Marina Voica a considerat important să stabilească și detaliile legate de odihna sa veșnică, pentru a onora și finaliza legătura sa profundă cu România. Această decizie reflectă nu doar o planificare atentă, dar și respectul și recunoștința pe care artista le poartă țării și publicului său.

Dar, să mai aștepte, mai am treabă pe pământ, spectacole, evenimente, nu sunt foarte bolnavă, am grijă de mine. Lucrarea a costat foarte mult, cam 7.000 de euro. Mult, dar m-am sacrificat. Când o să mor, să veniți la înmormântarea mea, este atât de frumos locul de veci ales!”, spune Marina Voica, conform Click.ro .

„Nu mă tem de moarte. Nu vreau să fiu înmormântată în Rusia. Am deja un loc de veci la Bellu ortodox, din București, am acolo și o statuie, mă așteaptă, realizată din marmură de Simeria, după chipul meu, leită sunt! Multă lume se miră când o vede.

În urmă cu ceva timp, Marina Voica făcea dezvăluiri despre mariajul cu Viorel Teodorescu, mărturisind de ce nu a avut copii cu regretatul ei soț. Artista a povestit că bărbatul și-a dorit să devină tată, însă ea a fost cea care a refuzat să aducă un copil pe lume.

„Nu am fost niciodată fericită și nu sunt și nu o să fiu niciodată. Soțul meu m-a iubit foarte tare, dar nu m-a înțeles niciodată. Nu am fost bine în căsnicie, a fost tumultuoasă. Nu a fost fidel, murea după femei. Nu am vrut niciodată copii, el își dorea foarte mult. N-aş fi fost o mamă bună.

Și iată-mă pe mine ca frunza în vânt, când l-am pierdut pe Viorel, a început să mă lovească toată lumea, de a doua zi. Eu am cunoscut atunci senzația de deprimare. După ce eu mor ai să vezi, o să înceapă atâtea minciuni”, a povestit Marina Voica, în emisiunea Cristinei Șișcanu.