Conform informațiilor judiciare, printre artiștii care apar în dosar se află Marina Voica-Teodorescu, Horia Moculescu, Marcel Pavel, Oana Sîrbu, Adrian Daminescu, Corina Chiriac, Ovidiu Komornik și Daniel Iordăchioaie.

Horia Moculescu a confirmat că a primit oferta printr-un militar care i-a adus un plic din partea generalului Zisu:

„Mi s-a spus că este o recunoaștere pentru contribuția mea la muzica ușoară românească. Am fost surprins, dar nu am solicitat nimic”, a declarat compozitorul.

Cântărețul Marcel Pavel a explicat că a fost angajat civil în Ansamblul „Doina” al Armatei și că intenția generalului Zisu ar fi fost de a recompensa artiștii care au colaborat cu instituțiile militare.

În schimb, Corina Chiriac a subliniat că numele ei a apărut pe listă dintr-o eroare, deoarece deține deja un cavou familial și nu a avut nevoie de alt loc de veci.

Generalul (r) Cătălin Zisu, fost șef al Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei, este acuzat de abuz în serviciu și se află sub control judiciar pe cauțiune. Alături de el este investigat și generalul Alexandru Nedelcu, cel care administra cimitirul și care ar fi semnat dispozițiile prin care locurile de înmormântare au fost atribuite nelegal.

Curtea de Apel București a respins recent cererea lui Zisu de ridicare a măsurii preventive. Acesta are interdicția de a lua legătura cu alți inculpați și martori din dosar.

Pe lângă atribuirea ilegală a locurilor de veci, ancheta vizează și o colecție de aproximativ 3.000 de tablouri descoperite la locuința lui Zisu și la o persoană apropiată acestuia.

Ancheta rămâne în desfășurare, iar DNA verifică rolul pe care l-au avut generalii și persoanele publice în acest caz care a adus în atenția opiniei publice nume sonore ale muzicii românești.