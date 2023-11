Momente complicate pentru Alexia Eram! Fiica Andreei Esca a recunoscut că merge la terapie o dată pe săptămână. Creatoarea de conținut a dezvăluit și motivul pentru care a luat această decizie.

Alexia Eram este un influencer de succes, care are diverse campanii și colaborări în online. Fiica Andreei Esca se poate lăuda cu faptul că este pe picioarele ei. Drept dovadă, și-a cumpărat un apartament, în care locuiește singură. Cu toate că este de ani buni într-o relație cu cântărețul Mario Fresh, cei doi încă nu s-au mutat împreună.

În ciuda succesului pe care îl are la numai 23 de ani, Alexia Eram a mărturisit că uneori se confruntă cu stări de anxietate și stres. Din acest motiv, acum cinci ani, a decis să meargă la terapie o dată pe săptămână.

„Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult. Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă. Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. (…)

Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani. M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat”, a spus ea în podcastul Laurei Giurcanu.