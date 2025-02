Gigi Becali a declarat că a fost abordat de un intermediar apropiat de Călin Georgescu, care i-ar fi solicitat o sponsorizare de 350.000 de dolari. Suma urma să fie folosită pentru a aduce la București un membru al echipei lui Donald Trump, într-o încercare de a consolida percepția publică conform căreia candidatul suveranist beneficiază de sprijinul administrației de la Washington.

Patronul FCSB a prezentat dovezi care, potrivit lui, confirmă că Ionel Rusen, implicat în escrocarea unui om de afaceri din Buzău de către Călin Georgescu pentru suma de 1 milion de euro, joacă rolul de mesager al candidatului independent la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024.

Gigi Becali a respins această propunere deoarece Călin Georgescu nu l-a contactat personal, ci a apelat la intermediari în care Becali nu a avut încredere. Omul de afaceri a făcut verificări în legătură cu acești mesageri și a descoperit că ar fi implicați în activități dubioase, considerându-i escroci.

„Eu am spus că nu dau 350.000, eu în America plătesc 5 milioane pe loc, pentru că am acolo neamuri cu foarte mulți bani. Dar trebuie să mă sune Georgescu pentru asta. Și cum Georgescu nu m-a sunat, nu am plătit niciun ban.

Apoi am pus pe cineva să-l întrebe pe Georgescu dacă îl cunoaște pe omul acesta. Mi-a zis că-l știe, dar că nu face parte din echipa lui. Ulterior, am vorbit cu altcineva, care mi-a spus să mă feresc de el, că e un escroc.

Mi-a mai zis că Georgescu nu e susținut de nimeni, că i-a promis și Copos și alții bani, dar nu l-a ajutat nimeni. Eu, la momentul respectiv, eram de partea lui și l-aș fi ajutat. Dar, dacă nu m-a sunat, nu am mai plătit. Sănătate. Mi-a zis Hrebenciuc să nu mai dau nici un ban. Călin Georgescu nu mi-a cerut niciodată bani personal. Au venit alții să-mi ceară pentru el”, a mai afirmat acesta.