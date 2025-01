„Nu am nevoie de Facebook; nu am nevoie de internet; nu am nevoie de nimeni; am nevoie doar de inima mea”, spune el. În timp ce traversează lacul înot, aparent nederanjat de frig, continuă să vorbească: „Am încredere în sistemul meu imunitar fiindcă am deplină încredere și credință în creatorul lui, în Dumnezeu. Imunitatea mea e parte a suveranității ființei mele”, potrivit Rador Radio România.