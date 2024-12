Întâlnirile care schimbă destinele sunt adesea pline de coincidențe și momente care sfidează orice logică.

Cristela și Călin Georgescu sunt exemplul perfect al unei povești de iubire ce a prins contur într-un cadru mai puțin obișnuit, plin de neprevăzut.

Își amintesc cu drag de prima lor întâlnire, în care, dincolo de intrigile profesionale, a înflorit o legătură autentică, profundă, și deosebită.

Totul a început într-o lună de septembrie, pe un drum spre munte în România, chiar înainte de Crăciun. Cristela Georgescu povestește cum, în Ajunul Crăciunului, călătoreau împreună și au început să discute despre tradițiile lor de sărbători.

Însă întâlnirea lor nu a fost un simplu accident al destinului. Călin Georgescu dezvăluie cum totul a pornit dintr-o legătură profesională:

Totul a început cu o conversație despre bancă și afaceri, dar în scurt timp, între cei doi a apărut o chimie neobișnuită, care avea să dea naștere unei relații ce a sfidat toate convențiile.

Călin Georgescu, pe atunci un bărbat trecut printr-o perioadă lungă de solitudine aleasă, simțea că viața lui se învârte în jurul carierei. Însă întâlnirea cu Cristela l-a schimbat.

Cei doi au avut o conversație deschisă și sinceră, în care Călin Geprgescu i-a spus Cristelei că este „un soldat în slujba țării mele” – o replică care a lăsat-o pe aceasta fără cuvinte.

Momentul în care Călin Georgescu a reușit să o cucerească s-a întâmplat la o masă, unde Cristela, încercând să-l impresioneze, a comandat un piure de spanac.

Cristela a mărturisit și un regret din copilărie. Ea a povestit că, într-un moment de răutate, a intimidat o fetiță din bloc care purta ochelari, determinând-o să scape o sacoșă cu ouă, un aliment dificil de găsit în acea perioadă. Acea întâmplare i-a rămas adânc întipărită în memorie, iar ani de zile a simțit nevoia să compenseze dăruind ouă oamenilor nevoiași.

„Eu atunci (n.red. în copilărie) am considerat că nu mi-a lipsit nimic. M-am născut înainte de 1989, am 54 de ani și îmi aduc aminte Crăciunul, de exemplu. Închideam ochii și îmi imaginam, era destul de frig, că ninge și e cald și vine Moș Crăciun. Era frumos, aveam zăpadă de Crăciun, eram la Constanța. (…). Pentru mine, mirosul de portocală este mirosul de Crăciun. Copiii nu percep aceste lipsuri așa cum le percep adulții. (…). Lucram cu mama la bucătărie, făceam cornulețe, salată boeuf, nu simțeam că-mi lipsește ceva. Aveam săniuță, pentru mine asta era cel mai important.

Am învățat să fiu cuminte, pentru că știam că asta îi face mândri pe părinții mei, știam că le place să iau note bune, dar am făcut și o groază de nebunii. Sincer, caut să mă iert pentru asta. Este o răutate pe care am facut-o. Aveam în blocul unde locuiam o fetiță cu ochelari pe care tot timpul o jigneam. Înainte de Paști avea o sacoșă cu ouă și venea acasă, eu i-am ținut calea, pe vremea aceea eram și mai solidă, am intimidat-o și ea a scăpat sacoșa cu ouă, se găseaau și foarte greu și nici măcar nu ne-a jignit, nu a plâns și mi-a părut atât de rău! Ani de zile am dăruit ouă oamenilor sărmani”, a relatat Cristela Georgescu într-un interviu, potrivit România TV.