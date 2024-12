Originară din Constanța, soția lui Călin Georgescu a crescut acolo până când a venit la București pentru a-și urma studiile universitare la Academia de Studii Economice. Cristela Georgescu a explicat că părinții săi, deși reticenți inițial, au acceptat ulterior decizia ei de a rămâne în Capitală, considerând că în orașul natal oportunitățile profesionale erau limitate. În timpul facultății, Cristela a lucrat ca ghid de limbă engleză pentru a se întreține.

Aceasta și-a amintit cu recunoștință de părinții săi, descriindu-i drept oameni simpli, dar muncitori. Mama sa, care a fost coafeză și a decedat acum 24 de ani, și tatăl său, care a lucrat ca bobinator de televizoare, i-au insuflat valori precum cinstea și munca. Cristela a subliniat că a învățat de la ei să fie mândră de originile sale și să prețuiască munca onestă.

Despre copilăria sa, soția lui Călin Georgescu a povestit că, deși s-a născut înainte de 1989, într-o perioadă cu lipsuri materiale, nu a simțit că îi lipsește ceva esențial. Ea și-a amintit cu drag de sărbătorile de Crăciun petrecute în Constanța, unde mirosul de portocală era simbolul sărbătorii. A evocat momentele când lucra alături de mama sa la bucătărie, pregătind cornulețe și salată boeuf, și când se bucura de săniuș pe zăpadă.

Totuși, Cristela a mărturisit și un regret din copilărie. Ea a povestit că, într-un moment de răutate, a intimidat o fetiță din bloc care purta ochelari, determinând-o să scape o sacoșă cu ouă, un aliment dificil de găsit în acea perioadă. Acea întâmplare i-a rămas adânc întipărită în memorie, iar ani de zile a simțit nevoia să compenseze dăruind ouă oamenilor nevoiași.

„Eu atunci (n.red. în copilărie) am considerat că nu mi-a lipsit nimic. M-am născut înainte de 1989, am 54 de ani și îmi aduc aminte Crăciunul, de exemplu. Închideam ochii și îmi imaginam, era destul de frig, că ninge și e cald și vine Moș Crăciun. Era frumos, aveam zăpadă de Crăciun, eram la Constanța. (…). Pentru mine, mirosul de portocală este mirosul de Crăciun. Copiii nu percep aceste lipsuri așa cum le percep adulții. (…). Lucram cu mama la bucătărie, făceam cornulețe, salată boeuf, nu simțeam că-mi lipsește ceva. Aveam săniuță, pentru mine asta era cel mai important.

Am învățat să fiu cuminte, pentru că știam că asta îi face mândri pe părinții mei, știam că le place să iau note bune, dar am făcut și o groază de nebunii. Sincer, caut să mă iert pentru asta. Este o răutate pe care am facut-o. Aveam în blocul unde locuiam o fetiță cu ochelari pe care tot timpul o jigneam. Înainte de Paști avea o sacoșă cu ouă și venea acasă, eu i-am ținut calea, pe vremea aceea eram și mai solidă, am intimidat-o și ea a scăpat sacoșa cu ouă, se găseaau și foarte greu și nici măcar nu ne-a jignit, nu a plâns și mi-a părut atât de rău! Ani de zile am dăruit ouă oamenilor sărmani”, a relatat Cristela Georgescu într-un interviu, potrivit România TV.