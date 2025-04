Andreea Esca prezintă știrile de seară de la Pro TV de 30 de ani, are propria sa revistă, „A List Magazine”, și experiență la radio, unde a găzduit unul dintre primele podcasturi din România, „La Radio cu Andreea Esca” de la Europa FM.

Într-un interviu acordat celor de la unica.ro, Andreea Esca a vorbit despre cariera sa în televiziune și despre posibilele schimbări viitoare. Ea a reamintit tuturor că, în acest an, împlinește 30 de ani de Pro TV. Vedeta mai are încă câțiva ani înainte de a încheia această perioadă.

Momentan, ea nu s-a gândit să se retragă complet din televiziune. După ce va încheia „misiunea” de la pupitrul știrilor Pro TV, ea ar putea să se apuce de un alt tip de emisiune TV sau format.

Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în televiziune, un alt tip, poate, de emisiune, de format. Dar deocamdată este un mediu în care mă simt foarte bine, la care mă pricep și cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe”, a spus Andreea Esca.

„Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV , pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta.

Întrebată ce a învățat despre sine în ultimul an, Andreea Esca a mărturisit că a realizat că poate fi și vulnerabilă, deși nu îi place acest lucru.

Ea întotdeauna caută să iasă din stările în care nu se simte confortabil, iar mersul la discotecă o ajută să depășească orice stare negativă.

„În ultimul an am învățat despre mine că pot fi și vulnerabilă, dar nu înseamnă că îmi place. (zâmbește) Cred în continuare că întotdeauna caut să ies din stările în care nu mă simt confortabil și am mai aflat că a rămas valabil faptul că mersul la discotecă mă poate scoate din orice stare nu atât de bună”, a precizat vedeta Pro TV.