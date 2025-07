Înainte de a deveni cunoscută publicului larg ca prezentatoare de horoscop, Neti Sandu își imagina o carieră în învățământ. Într-un interviu, ea a explicat că a urmat Facultatea de Limbi Străine, secția română-franceză, cu intenția clară de a deveni profesoară. Totuși, după finalizarea studiilor, a simțit nevoia unei schimbări.

Aceasta a mărturisit că, odată cu Revoluția din 1989, s-a deschis în fața ei o lume complet nouă. Atunci a început să exploreze domenii precum yoga, chiromanția, acupunctura și astrologia – lucruri interzise în timpul regimului comunist. Lecturile din liceu și facultate, axate pe literatura universală și limba franceză veche, au pregătit-o, fără să știe, pentru această transformare interioară profundă.

„Eu am vrut să mă fac profesoară, am făcut facultatea de limba română și franceză, apoi m-am plictisit și am vrut să încerc altceva. A venit Revoluția și după am fost la cursuri de yoga, chiromanție, acupunctură, astrologie…Pe vremea comunismului nu aveam voie! Trebuie să vă spun că eu în liceu și în facultate am citit tot ce se putea din literatura universală, limbă și literatură veche franceză…”, a mărturisit Neti Sandu, într-un interviu pentru Viva .

Printre influențele care au modelat parcursul lui Neti Sandu, un loc special îl ocupă scrierile lui Mircea Eliade. Ea a explicat că a fost „uluită” de opere precum Maitreyi și Yoga. Nemurire și Libertate, căutând să înțeleagă, dar mai ales să experimenteze conceptele filozofice și spirituale prezentate de autor.

A urmat cursuri de yoga timp de doi ani, perioadă în care s-a simțit complet „răvășită” și „fascinată”. Această etapă a fost decisivă în aprofundarea interesului său pentru astrologie, pe care a abordat-o cu o seriozitate academică. A studiat în detaliu planetele, zodiile și semnificațiile lor, până când a simțit că stăpânește materia și poate vorbi cu încredere despre ea.

„Pe lângă toate astea am fost fascinată de universul lui Mircea Eliade, m-au uluit Maitreyi și Yoga. Nemurire și Libertate și am încercat să înțeleg tot ce citeam acolo, dar și să experimentez. Apoi am făcut doi ani de yoga. Eram pur și simplu răvășită, fascinată. În continuare m-am ocupat foarte serios de astrologie și am învățat ce înseamnă fiecare planetă, ce înseamnă fiecare zodie, ce înseamnă fiecare planetă în fiecare zodie, ce înseamnă ascendentul. După un an mi s-a părut că am prins materia. Am început să fiu sigură pe mine”, a mai spus ea.