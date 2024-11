Neti Sandu, binecunoscuta „doamnă a horoscopului românesc”, a parcurs un drum spectaculos, dar deloc ușor, de la rutina unui program clasic de birou la strălucirea reflectoarelor televiziunii. Înainte să devină figura iconică de la ProTV, ea își petrecea zilele ca bibliotecar la un institut de proiectări și arhitectură, cu un program fix, de la 8:00 la 16:30. Chiar dacă i se părea că are o viața monotonă (din cauza rutinei de la locul de muncă), ea a profitat de ocazie și a citit enorm în acea perioadă.

„Viața mea era destul de monotonă, să zic așa, pentru că trebuia să respect programul de la 8.00 la 16.30, dar în timpul acesta am făcut și facultatea, am citit foarte mult – era ca și cum urcam un munte și mă îmbogățeam pe măsură ce ajungeam în vârf. Așa mi s-a părut perioada aceea, deși era o perioadă monotonă, profesional vorbind, în timpul acesta acumulările de cunoștințe și studiile pe care le-am făcut m-au îmbogățit. Creșterea de aici am simțit-o, din studiu”, a mărturisit ea, potrivit celor de la CanCan.