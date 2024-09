Într-un podcast recent realizat de Horia Brenciu, Neti Sandu a discutat despre modul în care bunicul său, un pastor penticostal devotat, i-a influențat atât drumul spiritual, cât și cariera profesională. Cu toate că Neti a fost implicată în diverse activități religioase, ea admite că nu a avut o conexiune profundă cu credința.

Neti a spus că pasiunea ei a fost influențată de bunicul său penticostal. Acesta își dorea ca cineva din familie să urmeze această cale. Mama și tata nu au vrut să se implice, așa că bunicul a dorit ca ea să o facă. Neti a subliniat că nu avea o ramură religioasă.

Ea căuta o conexiune cu sine și îl căuta pe Dumnezeu în interiorul ei. Deși mergea la biserică, nu înțelegea mesajul bunicului. A citit Biblia și a pus întrebări, dar nu reușea să înțeleagă credința bunicului.

A început să studieze literatura universală și filosofia. Când a realizat că aceste cercetări nu îi aduceau satisfacție, a decis să caute răspunsuri în altă parte.

„Pasiunea a venit de la faptul că bunicul, care era penticostal, voia ca cineva să urmeze pe linia asta… și mama nu a vrut, tata nici atât. Apoi m-au dat pe mine să servesc eu. Eu nu am avut o ramură religioasă. Eu am o relație cu mine. Eu aici îl caut, am fost și eu la biserică. (…) Eu nu înțelegeam ce îmi spunea bunicul. Am citit Biblia, am întrebat, am conspectat și tot așa.

Eu nu înțelegeam în ce crede. Eu nu pricepeam. Atunci m-am apucat să citesc toată literatura universală, toată filosofia pământului. Apoi, când am văzut că nu mă mulțumesc nici cu parcurgerea tuturor filosofiilor acestui pământ, am zis că trebuie să caut altundeva”, a spus ea.