Universul are un mesaj pentru aceste 4 zodii. 21 septembrie 2024 ne aduce tranzitul lui Mercur în cuadrat cu Jupiter și tot ce trebuie să facem este să ne uităm la cuvintele care compun acest eveniment pentru a ști că dacă a existat vreodată o zi în care universul să transmită mesaje unui semn zodiacal, aceasta este. Din punct de vedere astrologic, Mercur este mesagerul, iar atunci când este în cuadratură cu Jupiter, avem de-a face cu lucruri specifice. Doar anumite persoane vor primi acum mesaje importante de la univers.

Universul are un mesaj pentru aceste 4 zodii. Este sâmbătă și s-ar putea să ne simțim ca și cum am fi sub mai puțină presiune, deoarece este weekend, și astfel, în schimb, acest lucru ne face mai receptivi la vibrațiile universale. Ne simțim mai relaxați, permițând celor patru semne zodiacale să capteze ceea ce universul încearcă să transmită, potrivit yourtango.com.

Universul are un mesaj pentru aceste 4 zodii. Vom vedea că pe 21 septembrie, patru semne zodiacale vor primi un mesaj special, unul făcut special pentru noi. Vom ști când îl auzim sau îl vedem și vom considera această cunoaștere ca fiind ceva ce „trebuie” să auzim. Totul va avea sens atunci când se va întâmpla.

Universul are un mesaj pentru aceste 4 zodii. Berbec

Dacă ești zodia Berbec, pregătește-te să primești un mesaj special. Deși mesajul vine direct de la univers și este destinat doar urechilor tale, acesta va ajunge la tine sub forma unui prieten bun care îți spune ceva în treacăt. Știi cum uneori cineva spune ceva care este rostit întâmplător și totuși, nu faci decât să vezi un sens în el? Așa se întâmplă în această zi pentru tine,

Orice ți-ar spune prietenul tău acum este modul în care universul ajunge la tine cu privire la ceva ce crezi că trebuie să știi. Pentru că vorbele prietenului tău vor stârni ceva în tine, vei simți că nimic din toate acestea nu este o coincidență; totul face parte din plan.

Și, cu ajutorul tranzitului Mercur în cuadrat cu Jupiter, totul se întâmplă rapid și înțelegi ideea aproape imediat. Există ceva pentru tine în această zi și, odată ce ai înțeles, vei începe imediat să îl pui în practică. Vei ști despre ce este vorba atunci când se va întâmpla.

Gemeni

Ca nativ al zodiei Gemeni, întotdeauna ai fost receptiv și dornic să recepționezi mesajele universului, iar pe 21 septembrie, vei vedea că, cu ajutorul tranzitului Mercur în cuadratură cu Jupiter, lucrurile par să vrea să capete sens pentru tine. Ceea ce nu înțelegeai încă de ieri, acum, în această zi, are sens pentru tine.

Acest lucru se datorează faptului că, în timpul Mercur în cuadratură cu Jupiter, ne înțelegem rapid situațiile. Știm că multe lucruri vin spre noi sub formă de informații cosmice și vrem să le asimilăm pe toate. Pentru a face acest lucru, trebuie să lăsăm deoparte toate preconcepțiile cu privire la ceea ce universul ar vrea să știm.

De data aceasta, Universul este cel care vorbește, nu mintea ta, iar acest lucru va fi foarte curios pentru tine. De îndată ce vei recepționa acest mesaj, care poate fi transmis prin intermediul unui prieten sau al unui membru al familiei, vei ști care este următoarea ta mișcare.

Scorpion

Dacă există un mesaj pe care trebuie să îl recepționezi în această zi, este ceva pe care doar tu l-ai putea recunoaște, și îl vei recunoaște în timpul tranzitului lui Mercur în cuadratură cu Jupiter. Universul va ajunge la tine prin intermediul unuia dintre prietenii tăi, iar ceea ce îți va spune în această zi, 21 septembrie, va fi de cea mai mare importanță.

Poate pentru că se schimbă anotimpul și ne pregătim cu toții pentru sfârșitul de an. Te simți și tu pregătit să accepți orice sfat util. Îți dorești ca restul anului să decurgă fără probleme, deoarece ai făcut un mare efort pentru a pune în mișcare acest lucru. Aceasta este o zi excelentă pentru a începe din nou.

Mercur în cuadrat cu Jupiter vă aduce ideea că nu este niciodată prea târziu să o luați de la capăt și că nu trebuie să vă agățați de ideile anterioare de eșec sau de a fi prea târziu. Această zi este foarte pozitivă și productivă pentru tine, Scorpion, și vei fi fericit să auzi orice ai auzi în această zi.

Săgetător

Mercur în cuadrat cu Jupiter îți ia ziua și îi dă un scop serios. Din cauza naturii acestui tranzit, vei fi mai exigent decât de obicei. Lucrezi cu viteza fulgerătoare a lui Mercur și „curgi” cu promisiunea enormă a lui Jupiter. Ești pe drumul cel bun.

Cu toate acestea, universul vrea ca în această zi, 21 septembrie, să îți pui la punct acest scop. Pe parcursul zilei, vei sesiza mici semne pe care le vei interpreta ca fiind de ajutor. Ai un bun simț al direcției acum și fii foarte deschis să primești mesaje externe.

Pentru că ești deschis, ajungi să înțelegi tot ce este de știut despre anumite lucruri pe care le faci în viața ta. Mercur în cuadratură cu Jupiter este genul de tranzit care lucrează cu universul pentru a descoperi ceea ce a fost îngropat în tine prea mult timp. Această zi îți aduce speranță și o viziune a locului în care vrei să îți duci viața începând cu 21 septembrie 2024.