Neti Sandu are cunoștințe vaste despre perioadele favorabile sau dificile pentru fiecare zodie, dar și despre momentele critice. Cu toate acestea, atunci când este întrebată, adesea evită să ofere răspunsuri clare.

Nu doar că astrologia îi limitează capacitatea de a divulga informații din astrogramă, dar și din cauza posibilelor repercusiuni negative pe care le-ar putea aduce dezvăluirile sale.

Neti Sandu a dezvăluit recent unul dintre cele mai surprinzătoare secrete ale meseriei sale de astrolog. Într-o discuție deschisă, vedeta Pro TV a explicat modul în care tratează viziunile sale și cum gestionează cererile de previziuni din partea fanilor și apropiaților săi.

Sandu a explicat că în momentele dificile îi sfătuiește pe cei afectați să aibă răbdare și că, de exemplu, atunci când Marte intră în Balanță, este un moment de criză, dar care va trece. Ea a menționat că în astrologie este o regulă să nu se spună lucruri rele și că omul poate schimba, chiar și în situații critice precum iminența unui deces sau a unui accident, prin schimbarea atitudinii interioare.

„De multe ori sunt într-o pasă proastă și le spun: „Trebuie să ai răbdare! A intrat Marte în Balanță, iar tu ești Balanță! Nu are cum să fie bine! E un moment de criză, dar trece!„. Nu e voie să spui! Orice carte de astrologie începe că așa ceva, că nu ai voie să spui ceva rău! Omul poate schimba. Chiar dacă e o iminență de moarte sau de accident, omul își poate schimba atitudinea interioară!„, a declarat Neti Sandu, potrivit ego.ro.

Neti Sandu a explicat că există un motiv pentru care este interzis să spună astfel de lucruri. Ea a subliniat că, dacă ar spune cuiva că va muri și acea persoană este mai sensibilă, s-ar putea să creadă că nu mai există nicio soluție.

Totuși, Sandu a menționat că există întotdeauna o cale de ieșire și că ea însăși a avut răbdare să treacă prin momentele dificile, știind cum să se autocontroleze.

Ea a adăugat că, atunci când se confruntă cu momente de criză, se poate enerva, dar își menține calmul în momentele importante. În plus, Sandu a spus că, în situațiile dificile, are grijă să nu facă lucruri riscante, dar nu își ghidează întreaga viață după aceste previziuni.

„De asta nu e voie! Dacă eu îți spun că o să mori și ești o fire slabă, o să crezi că nu se mai poate face nimic! Ba da, se poate! Am avut răbdare să treacă momentul, știu să mă dozez! (n.r. când vede ceva despre ea) Am și momente de criză când mă enervez rău și nu mai contează, dar nu în clipe foarte importante! Dacă știu că urmează o perioadă grea, am grijă să nu fac lucruri riscante, dar nu pot să zic că îmi ghidez viața după asta!„, a mai transmis ea.