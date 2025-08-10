BERBEC Ziua de luni s-ar părea că te prinde în forță, dar nu-i obligatoriu să dai buzna pe toate ușile. Un început mai lent te poate ajuta să-ți planifici mai bine săptămâna. Cu siguranță că ai multe idei, însă nu toate trebuie spuse deodată, mai ales când unii abia își beau cafeaua. Seara s-ar părea că vine cu un mic entuziasm legat de o veste, sau cu o conversație spontană. Zâmbește mai mult, reacționează mai puțin.

TAUR Dacă ți-ai făcut socoteala de buget pe vară, astăzi s-ar putea să fie ziua în care să trebuiască să revii la ea. Cheltuielile mici parcă se adună mai repede decât firimiturile la un picnic, mare grijă la potențiale amenzi sau alte ”surprize”. În plan personal, cineva din anturaj îți poate cere sfatul, cu toate că nu recunoaște. Ascultă atent, oferă cu măsură. Un gând nostalgic poate apărea spre seară, dar nu te lăsa dus de val, ci de fapte.

GEMENI Astăzi s-ar părea că-ți merge limba, dar și mintea, în toate direcțiile. Cel mai probabil ai chef de socializat, dar nu toți au același ritm cu tine. Fii atent la detalii, mai ales în acte sau mesaje scrise, o virgulă poate schimba sensul unei idei. Ai șanse să rezolvi ceva birocratic sau să-ți pui ordine într-un proiect vechi. Pe seară, te poate prinde dorul de cineva drag. Trebuie să-ți încarci bateriile, psihic.

RAC O zi cu o notă emoțională în surdină, dar nu neapărat apăsătoare. Poți să te simți mai conectat la casă, la lucrurile simple. Ai tendința să îți asumi grijile celorlalți, cu măsură, te rog, nu ești Atlas. La serviciu sau în activitățile zilnice, fii atent la semnalele subtile. Un gest mic îți poate arăta mult despre cineva. Seara poate bună pentru o rețetă veche de desert.

LEU Conjunctura astrologică îţi indică o energie în creştere, la început de săptămână. Pari să ai o conjunctură bună, dar s-ar putea să te lovești de oameni prea molcomi pentru pofta ta de a mișca lucrurile. Nu-i forța, dacă nu vin ei cu tine, treci tu pe lângă ei zâmbind. Astăzi se pot contura planuri pentru o escapadă de weekend. În plan afectiv, poți să fi mai deschis la conversații profunde. Încearcă să nu domini dialogul. Ascultă cu inima deschisă.

FECIOARA Luni poți servi drept exemplu pentru cei care pot avea unele dificultăți în respectarea regulilor. S-ar părea că ai energie să faci ordine nu doar prin sertare, ci și în gânduri. O decizie legată de un drum, sau o schimbare în casă poate prinde contur. La locul de muncă, cineva te poate enerva cu superficialitatea lui, dar amintește-ți că tu ai standarde înalte, nu toată lumea merge după unitatea ta de măsură. Spre seară, o veste bună te poate înveseli.

BALANŢA Începi săptămâna cu gândul la frumos, dar și la ce lipsește. Astăzi stelele spun că poate ar fi bine să-ți iei un moment pentru tine, fie și zece minute, cu o cafea savurată în liniște. În conversații, nu fi prea diplomat, uneori poate fi bine să spui ce gândești, chiar dacă în cuvinte mai dure. O propunere financiară sau legată de un bun material poate apărea spre seară. E posibil să poţi evita o situaţie inconfortabilă prin reprogramarea unei întâlniri, urmează-ți intuiția!

SCORPION S-ar părea că ai un aer misterios astăzi, iar unii din jur par că încearcă să te descifreze. Lasă-i. Tu știi exact ce ai de făcut și nu ai chef să explici totul. Intuiția ta pare să fie în formă maximă, folosește-o în decizii importante. Atenție, însă, la impulsivitate. Uneori poate fi mai înțelept să aștepți 24 de ore înainte de a răspunde. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Este Crezul primilor creştini, cei care îl urmau pe Iisus! O întâlnire neașteptată te poate încânta.

SĂGETĂTOR Astăzi s-ar părea că te poate frământă ceva legat de viitor: un drum, o alegere, poate chiar o provocare de ordin personal. Este OK să nu ai toate răspunsurile. Important e să pui întrebările bune. Dacă simți nevoia să te retragi, fă-o fără să te simți vinovat. Liniștea e uneori cel mai bun consilier. Pot începe să se profileze avantajele eforturilor susţinute în ultima perioadă de timp. Spre seară, o discuție simplă îți poate aduce o revelație.

CAPRICORN Începutul de săptămână se pare că te găsește organizat, dar poate și ușor rigid. Poate că ai făcut un plan prea strict. Liniștește-te, pare să fie loc și pentru spontaneitate. Un coleg, sau un prieten te poate surprinde cu o idee practică. În plan personal, nu uita că uneori poate fi mai bine să arăți decât să spui. Astăzi pari să ai mai mult noroc decât de obicei, adică nu se profilează nicio tragedie, greacă sau de orice alt fel…

VĂRSĂTOR Luni s-ar părea că ai idei multe, dar nu toate pare să fie fezabile astăzi. Selectează cu grijă ce pui în aplicare. Ai șanse să intri într-un proiect interesant sau într-o conversație care îți poate lărgi orizontul. Ferește-te, totuși, de polemici gratuite. Dacă te simți ușor dezamăgit de cineva, încearcă să pui totul în perspectivă. Seara se poate încheia cu o mică victorie domestică sau filosofând la o terasă.

PEŞTI Ziua de luni poate fi o zi bună pentru introspecție, dar și pentru a pune în ordine câteva lucruri care te apasă. Nu mai pune la suflet pasivitatea celor din jur, într-o lume tot mai centrată pe sine, chiar te mai surprinde lipsa lor de implicare? S-ar putea să simți nevoia de un început nou, mic sau mare. Lasă-ți timp pentru visare, dar nu uita de pașii concreți. În familie, o discuție caldă poate aduce un soi de reconectare. Seara poate fi potrivită pentru o plimbare cu cineva drag.