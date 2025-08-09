BERBEC Te trezești ca și cum ai fi fost teleportat într-o poveste de vară scrisă de un regizor francez: soare blând, cafea parfumată și un sentiment că poți lua totul de la capăt. Chiar dacă energia ta e, de regulă, explozivă, astăzi pare să fie, mai degrabă, solară și molcomă. O scurtă plimbare în natură, sau o cafea cu cineva drag pot reîncărca bateriile pentru săptămâna ce vine. Lasă planificările deoparte, duminica este pentru a fi, nu pentru a face.

TAUR Dacă nu te-ai dat jos încă din pat, nu-i nicio problemă. E genul acela de duminică în care până și ceasul se mișcă mai încet, de parcă ar ști că îți place confortul și tihna. Influența planetei Saturn îți poate transmite o lecție subtilă, astăzi: granițele sănătoase în relații sunt mai importante decât par. Refuză cu eleganță ce nu-ți face bine și răsfață-te cu ce îți priește.

GEMENI Dacă ziua ar fi o piesă de teatru, tu ești protagonistul și regizorul. Mercur îți încurajează spiritul creativ, dar atenție s-ar putea să vorbești prea mult și să spui prea puțin. Fii atent la nuanțe și la liniștea din jurul vorbelor. S-ar putea să ai parte de o revelație legată de o relație mai veche. Finalul zilei aduce un ton de nostalgie plăcută.

RAC Duminică te poți simți împletit cu tot ce înseamnă „acasă”. Nu doar spațiul fizic, ci și oamenii care îți creează acea stare de căldură și protecție. Pare a fi o zi perfectă pentru a găti ceva tradițional, sau a relua legătura cu o rudă uitată. Recomandarea stelelor? Serialul „Prietena mea genială”, o poveste despre dor, prietenie și trecerea timpului. Te poate emoționa în cel mai frumos mod.

LEU Duminica aceasta stelele prioritizează zâmbetele sincere și gesturile de recunoștință. Jupiter îți poate trimite o undă de noroc în plan personal, un gest mic poate avea impact mare. Poate îți vine să faci o donație, să ajuți pe cineva sau să scrii un mesaj de mulțumire. Asta îți poate da mai multă satisfacție decât orice validare publică. Astăzi poți să strălucești discret, dar autentic.

FECIOARĂ S-ar părea că ai în tine un soi de claritate tăcută astăzi, ca o lampă cu gaz într-o seară de august. Te poți simți motivat să pui ordine, dar de data aceasta în gânduri, nu în sertare. Poate o zi ideală pentru lectură. Dacă ai la îndemână un volum din ”Cireșarii”, redeschide-l. Între filele lui poți să regăsești un fel de poezie pentru adultul obosit. O conversație sinceră îți poate limpezi o nelămurire persistentă.

BALANŢĂ Ziua de astăzi nu este despre frumosul estetic, ci despre armonia interioară. Renunță la presiunea de a fi plăcut de toată lumea și concentrează-te pe ce-ți face ție bine. Un proverb românesc îți poate fi ghid: „Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul.” Alege un singur lucru și fă-l cu bucurie. Pe seară, o plimbare în natură poate fi surprinzător de vindecătoare.

SCORPION Se simte o vibrație ciudat de liniștitoare în aer. Poate că e timpul să te lași purtat de flux, nu să controlezi totul. Marte te poate împinge spre acțiune, dar Venus îți sugerează subtil să stai un pic pe margine și să observi. Combinația poate fi fructuoasă, dacă îți dai voie să nu reacționezi imediat. Adevărurile cele mai de folos vin pe neașteptate.

SĂGETĂTOR Ai un chef de filosofat pe marginea vieții, dar și o poftă de aer proaspăt. Ai putea combina ambele cu o ieșire într-un loc liniștit, poate o pădure, sau, un parc. Uranus îți poate transmite un impuls de a schimba ceva: un obicei, un unghi de vedere, chiar un traseu obișnuit. Nu te teme să rupi rutina, chiar și într-o zi de duminică. Intuiția îți poate fi cel mai bun GPS azi.

CAPRICORN Ziua de duminică s-ar părea că te invită la o doză sănătoasă de reflecție. Nu cu tonul solemn, ci cu o curiozitate potolită. O recomandare de carte din partea stelelor? „Omul în căutarea sensului vieții” de Viktor Frankl. S-ar putea să-ți confirme unele idei despre sens, efort și reziliență. Spre seară, poate fi bine să eviți conversațiile tensionate, căci unele lucruri au nevoie de timp, nu de soluții rapide.

VĂRSĂTOR Ziua aceasta de duminică parcă se simte ca un poem urban, scris în grabă, dar cu intenție. Te poți simți bine în spații libere, fizic și mental. Nu-ți încărca programul, lasă loc pentru spontaneitate. Influența lui Neptun aduce o doză de visare, iar dacă pui o întrebare bună astăzi, s-ar putea să primești un răspuns neașteptat chiar dintr-o piesă auzită întâmplător. Ascultă ce-ți șoptesc astrele.

PEŞTI Ai putea avea darul de a citi dintre rânduri astăzi. Și nu doar în cărți, ci și în priviri, tăceri și gesturi. Planeta Pluton, a plutocraților, îți poate lumina partea profundă a intuiției, dar ai grijă să nu te pierzi în labirint. Caută compania unor oameni calmi, care nu simt nevoia să vorbească întruna. Uneori, liniștea poate fi cea mai bună terapie de duminică. Alege să nu te explici prea mult, căci unele lucruri se simt, nu se spun.