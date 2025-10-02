Amânarea a fost reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 52/2025, publicată joi, 2 octombrie, în Monitorul Oficial nr. 907. Documentul prevede mai multe modificări și completări legislative legate de implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice și de măsuri bugetare, potrivit agrointel.ro.

Printre acestea se află și o derogare importantă pentru agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori, precum și pentru institutele sau centrele culturale ale altor state ce funcționează în România pe baza unor acorduri interguvernamentale.

Guvernul a precizat că termenul de 1 iunie 2026 oferă timpul necesar pentru adaptarea cadrului tehnic și administrativ, astfel încât micii fermieri și instituțiile vizate să poată respecta prevederile legale fără a fi puși în imposibilitatea de a emite facturi conform cerințelor sistemului electronic.

În motivarea ordonanței se arată că, în forma actuală, cerințele tehnice ale RO e-Factura nu pot fi aplicate de către agricultorii persoane fizice și de către institutele culturale străine. Dacă obligația ar fi rămas în vigoare după 1 octombrie 2025, aceste categorii ar fi fost în situația de a încălca legea fără a avea posibilitatea practică de conformare, ceea ce ar fi atras sancțiuni pecuniare.

Executivul subliniază că, fără această derogare, micii fermieri care comercializează lapte către procesatori ar fi fost blocați să își desfășoare activitatea în mod legal. De asemenea, institutele culturale ale altor state nu ar fi avut cadrul tehnic pentru a respecta obligațiile impuse de sistemul electronic de facturare.

Conform articolului XVI, dispozițiile din OUG 120/2021 privind administrarea și funcționarea sistemului e-Factura, completate prin Legea 139/2022, se aplică până la data de 1 iunie 2026.

De la acel moment, regulile vor fi extinse și persoanele care încep activități economice după 30 mai 2026 vor fi obligate să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura înainte de demararea activității. Înregistrarea în registru se va face în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Astfel, fermierii și celelalte entități vizate au un termen clar pentru a se pregăti și pentru a adapta procedurile contabile și administrative la noile cerințe.

Până la data stabilită, micii fermieri pot continua să emită facturi clasice, să încaseze și să facă plăți fără a utiliza sistemul electronic. Această perioadă de tranziție este menită să le ofere timpul necesar pentru a se familiariza cu cerințele e-Factura și pentru a dispune de soluțiile tehnice adecvate.

În lipsa derogării, situația ar fi creat un blocaj în relația dintre agricultori și procesatori, în special în domeniul laptelui, unde tranzacțiile zilnice necesită rapiditate și claritate. Noua amânare reduce riscul ca fermierii să fie sancționați sau să întâmpine dificultăți majore în desfășurarea activității.

Din iunie 2026, conformarea la sistemul e-Factura va deveni obligatorie pentru agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori. Aceștia vor trebui să se înregistreze în platformă și să emită facturi electronice pentru toate tranzacțiile.

Ministerul Finanțelor și Autoritatea pentru Digitalizarea României vor avea sarcina de a pune la dispoziția fermierilor instrumente simplificate și ghiduri clare, pentru ca tranziția să fie realizată fără dificultăți majore.