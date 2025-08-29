Ministrul Bogdan Ivan a explicat în cadrul intervenției televizate că, în pofida avertismentelor de posibil infringement venite din partea Comisiei Europene, Guvernul a decis să continue schema de plafonare a prețului gazelor până la 31 martie 2026, adică până la finalul sezonului rece.

Bogdan Ivan a arătat că dezvoltarea Romgaz, companie de stat, și extinderea capacității de transport a Transgaz au contribuit la scăderea prețurilor, în anumite situații chiar sub nivelul plafonat. Transgaz administrează una dintre cele mai extinse rețele de transport de gaze din Europa și are rol vital în asigurarea fluxurilor pe perioada iernii.

Capacitatea sa ridicată susține securitatea sistemului național

„Aşa că nu vorbim doar despre o predictibilitate a unui preţ care nu va creşte în această iarnă la gaze – ceea ce este foarte sigur, nu o să crească preţul facturii la gaze în această iarnă – dar vorbim de o continuitate naturală atunci când am reglat piaţa, când am reglat partea de consum”, a spus ministrul.

Ministrul Ivan a accentuat că țara noastră are în prezent cele mai mari rezerve de gaze naturale din Uniunea Europeană, pregătite pentru iarnă. Conform declarațiilor din partea oficialilor, țara noastră depăşește 80%, în timp ce media europeană este la 76%, „după ce m-am întâlnit cu toţi operatorii din piaţă şi le-am cerut explicit ca să cumpere gaze, să le înmagazineze încă de acum, când preţul este unul foarte mic în timpul verii, comparativ cu riscul ca în ianuarie sau în februarie, când avem preţuri de 3-4 ori mai mari pe bursă, să se aprovizioneze cu gaze. Este evident că preţul final pentru astfel de dezechilibru îl vor plăti tot oamenii”, a mai spus oficialul.

În finalul intervenției sale de la Digi24, Bogdan Ivan a dat asigurări că populația nu va fi pusă în fața unor costuri suplimentare în lunile reci:

„M-am asigurat încă de acum că nu o să ajungem acolo şi, ca să conchid: nu, nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă, cu siguranţă.”

Comisia Europeană prevede ca România să atingă un nivel de stocare de 85% până la 1 septembrie și 90% până la 1 noiembrie. În august 2024, România a raportat stocuri de 2,8 miliarde metri cubi, adică peste 88% din capacitate.

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, declara că România ar putea ajunge chiar la 100% capacitate, adică un adevărat „supraplin”, pentru a face față unei ierni mai dure.