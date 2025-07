CASS pentru pensii. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a oferit o imagine detaliată asupra situației actuale a sistemului de pensii din România, în cadrul unei emisiuni televizate.

Tema centrală a discuției a fost noua taxă pe sănătate (CASS) aplicată pensiilor ce depășesc pragul de 3.000 de lei și pașii făcuți pentru combaterea muncii la negru.

Manole a explicat că această taxă nu se aplică întregii sume, ci doar părții ce depășește pragul menționat, adică 10% din diferența peste 3.000 lei. Ministrul a subliniat că această măsură este una temporară, menită să atenueze impactul unui deficit bugetar provocat, în parte, de investiții majore precum Autostrada Moldovei.

Totodată, a precizat că majoritatea pensionarilor – aproximativ 2,9 milioane – nu vor fi afectați de această taxă, deoarece pensiile lor sunt sub acest prag.

„Am comunicat de la început că pragul un pic mai acceptabil este de peste 4.000 de lei, în condiţiile în care această măsură e una pe care o iei cu regret. Chiar dacă e o măsură temporară, afectează veniturile a peste 1,7 milioane de români. Sunt 2,9 milioane de pensionari care nu vor plăti niciun leu în plus. Sunt 2,9 milioane de pensionari care au pensii de până în 3.000 de lei, între 3.000 şi 4.000 de lei sunt 790.000 dintre pensionari, iar restul 4,7 milioane sunt peste 4.000 de lei. Trebuie să privim aceste măsuri într-un context mai amplu. Guvernul dă un voucher de 50 de lei pentru persoanele cu venituri mici, peste 2 milioane de români vor primi acest voucher pentru energie. Plafonarea preţurilor la alimente continuă pentru nişte luni şi asta ar trebui să ţină un pic inflaţia sub control.

Pentru a susține categoriile cu venituri mai mici, guvernul a introdus un voucher de 50 de lei destinat ajutorului la plata facturilor la energie, beneficiind peste două milioane de persoane. De asemenea, s-au prelungit măsurile de plafonare a prețurilor la alimente, o strategie menită să reducă presiunea inflaționistă asupra populației.

CASS pentru pensii. În ceea ce privește controalele pentru prevenirea muncii „la negru”, Florin Manole a anunțat mobilizarea a peste o mie de inspectori ai muncii care desfășoară verificări la nivel național.

El a subliniat gravitatea fenomenului și consecințele sale atât pentru angajați, care pierd drepturi, cât și pentru angajatorii corecți, afectați de concurența neloială.

Ministrul a mai dezvăluit cazuri recente de fraudă în sistem, inclusiv abuzuri comise cu complicitatea unor medici, și a avertizat că astfel de practici vor fi sancționate cu fermitate.

Florin Manole a amintit că discutarea creșterii vârstei de pensionare rămâne pe agenda guvernamentală, în special pentru anumite categorii profesionale precum magistrații, unde reformele sunt esențiale pentru echilibrul sistemului. Totodată, el a recunoscut dificultățile întâmpinate în încercarea de a introduce un sistem progresiv de impozitare a pensiilor, care a fost respins de Curtea Constituțională.

Ministrul a transmis un mesaj de responsabilitate și echilibru: măsurile adoptate, deși nepopulare, sunt necesare pentru a asigura stabilitatea economică și socială pe termen lung, iar respectarea legii și corectitudinea în sistemul de muncă trebuie să devină norme asumate de toți actorii implicați.

România are banii de pensii şi salarii în fiecare an. Emoţia există pentru că unii o stârnesc cu rea credinţă. Statul român a plătit pensii şi salarii în ani mult mai grei. Creşterea vârstei de pensionari este luată în calcul pentru magistraţi pentru că acolo este o temă sensibilă, o temă la care România e încă restantă. Am încercat prin impozitare progresivă, n-a fost o soluţie care să stea în picioare în faţa CCR, dar cu vârsta de pensionare se va întâmpla.