Neti Sandu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare a rubricii horoscop din televiziunea românească.

Într-un interviu pentru revista Avantaje, aceasta a povestit cum ajuns să profeseze în acest domeniu. Cariera ei a început la revista Salut. Ulterior, Neti Sandu a lucrat la Pro FM și, mai târziu, la Pro TV, acolo unde lucrează și acum.

Aceasta a povestit că a descoperit anumite cursuri după Revoluție și că, din curiozitate, a fost să vadă despre ce este vorba.

Neti Sandu a mai povestit că mai întâi a fost nevoită să învețe o cantitate mare de informații. Ulterior, a trebuit să-și dea seama dacă îi vor fi de folos sau nu.

”Aveam nevoie să-mi dau răspunsuri și, după Revoluție, am descoperit unele cursuri și am zis să mă duc și eu să văd cu ce se mănâncă. Acolo am fost captivată de cantitatea aceea mare de informații și cum aș putea să o folosesc, ca după aceea să văd dacă aflu ceva. Astfel că întâi a trebuit să învăț și după aceea să văd dacă-mi folosește. Din curiozitate”, a explicat Neti Sandu.