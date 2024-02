Mihai Dedu s-a confruntat cu probleme grave de sănătate din cauza obezității. În acest context, cunoscutul prezentator de la Pro TV Dedu a început un regim drastic de slăbire.

Totuși, regimul pe care l-a urmat a prezentat mai multe riscuri. Din fericire, acesta a consultat medicul la timp. Astfel, a descoperit afecțiuni grave care ar fi putut duce la deces.

„Mi se părea că sunt extrem de bine, eram puternic, îți dai seama, din punctul meu de vedere eram împăcat cu mine, dar ceilalți îmi spuneau, eu eram deja pe post, eram la sport. Am avut un moment de panică, mă gândeam că pot fi concediat, deși aveam vreo 5 ani, fiind de la început acolo. Era pe bună dreptate și am început ușor”, a relatat Mihai Dedu în cadrul podcast-ului „ Acasă la Măruță ”.

Prezentatorul spune a devenit conștient de gravitatea situației cu timpul. Greutatea sa excesivă i-a cauzat afecțiuni periculoase precum tensiune arterială ridicată și probleme cardiace.

Inițial, acesta a ignorat semnalele. Când s-a decis să acționeze, Mihai Dedu a început un regim drastic de slăbire, care a dus la apariția unor probleme de sănătate și la consultarea medicului.

Mai mult, acesta a fumat și foarte mult. Potrivit informațiilor oferite de prezentator în timpul podcastului, fuma și 20 de țigări dimineața, împreună cu Florin Busuioc.

Totuși, acesta s-a decis să renunțe în momentul în care a început procesul de slăbire.

Prezentatorul spune că nu ar mai fi existat în momentul de față dacă nu mergea la medic.

„Am fumat destul de mult, cu Florin Busuioc fumam și 20 de țigări dimineață. Odată am zis gata, au trecut 13 ani de atunci. După ce am început procesul de slăbire am zis gata, la puțin timp am început să mă simt și slăbit și rău, am pus totul pe seama faptului că e normal, că nu mâncam.

Așa m-am chinuit cam două săptămâni. Ajungând la medic, după acest timp, și bine că am ajuns, pentru că altfel nu am mai fi stat de vorbă. N-aș mai fi existat, am găsit niște afecțiuni. Pe interior eram rupt, și pe partea cardiovasculară, și cu tensiunea, pancreas, ficatul care din cauza grăsimii abdominale, nu se vedea la ecografie. Eu în 30 de zile nu slăbisem un gram, apoi a venit ziua și kilogramul”, a conchis Mihai Dedu.