Vicepremierul Tanczos Barna a dezvăluit marți seara, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că autoritățile române s-au confruntat cu o presiune directă și fermă din partea Comisiei Europene pentru a accelera implementarea măsurilor fiscale menite să readucă stabilitatea bugetară.

Oficialul a subliniat că „răbdarea Bruxelles-ului a atins limita”, iar România s-a aflat la un pas de a pierde accesul la fondurile europene esențiale pentru dezvoltare.

Potrivit lui Tanczos Barna, Bruxelles-ul a impus un calendar strict, cerând ca până pe 8 iunie să fie prezentat și aprobat un pachet solid de reforme fiscale care să demonstreze clar schimbarea direcției în gestionarea finanțelor publice, în contrast cu anul precedent, când deficitul a crescut alarmant. Pentru a respecta termenele și a asigura rapiditate în adoptare, Executivul a recurs la asumarea răspunderii în Parlament.

Vicepremierul a menționat că măsurile actuale depășesc mult în impact financiar orice alte economii făcute recent, precum tăierile la indemnizațiile din companiile de stat sau reducerile pentru parlamentari și alte categorii bugetare.

Ne-au dat un calendar relativ clar: până pe 8 iunie trebuia să prezentăm asumat, iar acel pachet trebuia aprobat cât se poate de repede în parlament, de aceea am mers pe varianta asumării răspunderii. Cu siguranță, ca impact bugetar, pachetul prezentat e cu un ordin de mărime mai mare decât valoarea sumelor care se vor tăia de la indemnizațiile din companiile de stat, ce se va tăia de la parlamentari sau de la alte categorii de angajați sau persoane plătite din bugetul de stat, dar intenția guvernului a fost foarte clară. Trebuie să tăiem privilegiile, dar ordinea s-a inversat un pic”, a explicat vicepremierul.

„Presiunea pe calendarul pe care l-am implementat a venit clar de la Bruxelles. Primele măsuri au fost prezentate Comisiei Europene, unde, din păcate, răbdarea s-a cam terminat și mi-au dat un calendar foarte clar despre cum trebuie să demonstrăm că România readuce echilibrul bugetar și merge pe alt drum decât cel din 2023, când deficitele au crescut foarte mult. Cu siguranță, nici premierul Bolojan, nici noi, nu am fi început cu majorarea TVA sau cu această discuție pe CASS .

Un al doilea pachet de reforme este pregătit pentru sfârșitul lunii și vizează instituțiile autofinanțate, unde salariile pot ajunge până la 10.000 de euro lunar.

De asemenea, Tanczos Barna a menționat că la sfârșitul lunii va fi prezentat și al doilea pachet de măsuri, iar pe parcursul verii cele trei pachete vor fi completate, astfel încât să rezulte o imagine clară a ansamblului de măsuri propuse. Scopul este de a avea un sistem mai suplu, mai puțin costisitor și de a aloca mai mulți bani pentru investiții, pentru cetățeni și pentru întreprinderile care au nevoie de sprijin.

Oficialul a subliniat, totodată, eforturile făcute de Nicușor Dan de a evita majorarea TVA, o măsură intens contestată, dar care a devenit inevitabilă în contextul negocierilor cu Bruxelles-ul.

România se află într-un moment decisiv pentru finanțele sale, cu un guvern pus sub presiune să aducă reforme structurale rapide și eficiente, menite să asigure echilibrul bugetar, dar și să păstreze accesul la fondurile europene vitale pentru investiții și creștere economică.

„Domnul președinte a insistat până în ultima secundă să găsim soluții fără majorarea TVA-ului. Rezultatul este următorul – când s-a prezentat un prim pachet Comisiei, impactul a fost mult prea mic ca să fie acceptat și atunci a venit această recomandare. Eu nu-i spun un „to do list”, e o recomandare, poți să ții cont sau poți să zici tu, stat-membru, România, că nu, dar îți asumi consecințele. Am fost aproape de o procedură de suspendare a fondurilor europene. România a primit aceste recomandări nu acum o săptămână, ci acum aproape un an de zile”, a subliniat el.