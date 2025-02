Actorul și prezentatorul meteo Florin Busuioc, cunoscut de public drept Busu, a trecut recent printr-o formă severă de gripă, care l-a ținut internat timp de trei zile la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București.

În emisiunea „La Măruță” de la ProTV difuzată pe 14 februarie, acesta a povestit experiența prin care a trecut și a ținut să-și liniștească fanii, asigurându-i că se simte bine și s-a recuperat complet.

În debutul emisiunii, Florin Busuioc și-a cerut scuze telespectatorilor pentru absența sa din ultima săptămână, explicând că starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid după ce a contractat gripa. El a fost internat în spital în perioada miercuri – vineri, timp în care medicii i-au administrat tratament, inclusiv perfuzii.

Au fost minunați oamenii de acolo. M-au tratat. Am avut o mică perfuzie la început, dar a ținut jumătate de oră. Am stat internat trei zile: miercuri, joi și vineri”, a spus Busu, potrivit Libertatea .

„Îmi cer scuze pentru săptămâna trecută, când n-am venit, dar eram în spital. Da! Am avut gripă și am fost la Victor Babeș internat. S-au purtat extraordinar cu mine.

Deși inițial i s-a administrat tratament intravenos, Busu a explicat că după 30 de minute a renunțat la perfuzii și a continuat tratamentul recomandat de medici.

Prezentatorul meteo a descris simptomele cu care s-a confruntat și a recunoscut că boala l-a afectat serios.

Starea sa s-a îmbunătățit treptat, iar medicii i-au recomandat odihnă și recuperare, motiv pentru care a fost în concediu timp de o săptămână.

După perioada de recuperare, Florin Busuioc a revenit în emisiune și le-a transmis fanilor săi că nu mai are simptome și că se simte din nou în formă.

„Am scăpat de povestea asta. Am fost în concediu, mi s-a spus să stau liniștit, să mă refac. Acum sunt ok, nu mai am niciun fel de problemă. Am scăpat de febră, de tuse, de toate”, a mai spus vedeta ProTV.