Pe fondul unei zile încărcate de tensiune politică, în care românii decid viitorul președinte al țării, Andreea Esca a transmis un mesaj surprinzător, sincer și profund, care a atras atenția publicului și a reflectat asupra României din perspectiva unei generații ce a trăit atât regimul comunist, cât și libertatea postdecembristă.

Într-un text emoționant, vedeta știrilor Pro TV a povestit ce a simțit în anii imediat următori căderii comunismului, când granițele s-au deschis și mulți tineri români visau să plece din țară în căutarea unui viitor mai bun.

„Iubesc țara asta şi iubesc poporul ăsta! De aceea am rămas aici după absolvirea liceului, când s-au deschis granițele şi puteam, in sfârșit, să fugim in lume! Dar mi-am dat seama, că eu voiam să fug de frică, de neputința de a spune ce gândeam, din dorința de a zice bancuri fără să șoptesc ca să nu audă vreun securist și să îmi bage părinții la pușcărie, din dorința de a asculta mai multă muzică straină, de a avea blugi si gumă de mestecat, de a vizita și alte țari, din lumea asta mare!