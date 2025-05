Nicușor Dan a votat la Școala Gimnazială nr. 4 din Făgăraș, orașul său natal, unde a fost întâmpinat cu aplauze de către localnici atunci când a pătruns în curtea școlii.

Acesta a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și nu a făcut prea multe declarații înainte de a intra în secția de vot. A salutat persoanele care l-au așteptat în secție, iar apoi le-a spus jurnaliștilor: „Nu există două Românii, una a marilor orașe și una a micilor orașe. Este o singură Românie.”

După ce a votat, Nicușor Dan a revenit în fața presei pentru a face mai multe declarații.

„Am ales să votez aici, la Făgăraș, pentru a le transmite oamenilor că este important să ne amintim de unde am plecat,” a afirmat el, făcând apel la toți românii să participe la vot.

„Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentanți. (…) Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate și nu una care să aducă aventură și descurajarea investițiilor în România. Am votat pentru o direcție europeană și pentru o colaborare cu partenerii noștri europeni și nu pentru o izolare a României. Și am votat pentru societate în care să reușim să avem dialog și nu una care să fim dezbinați. Am votat cu speranță pentru că România are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim”, a mai spus Nicușor Dan.