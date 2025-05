George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a votat într-o secție din Mogoșoaia. La eveniment au fost prezenți și Călin Georgescu, împreună cu soțiile celor doi: Ilinca Simion și Cristela Georgescu.

George Simion a afirmat, în fața secției de votare, că a votat „pentru familia românească, în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte”.

„Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român, împotriva inechităților și umilințelor, am votat împotriva abuzurilor și a sărăciei, împotriva a celor care ne desconsideră pe noi toți. Am votat pentru viitorul nostru care să fie decis de către români și pentru România”.

”Ce este astăzi, nu este vot, este o mărturisire, este mai mult decât un vot. Am votat pentru o Românie creștină, am votat pentru România în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră, de aici și de oriunde, pentru că țara noastră are nevoie de iubire, de iertare.

Să ne amintim de înțelepții noștri: Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine.”, a spus Călin Georgescu.