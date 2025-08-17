Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a transmis pe platforma X că a luat parte la reuniunea șefilor de stat și de guvern din „Coaliția de Voință” dedicată sprijinului pentru Ucraina. El a subliniat, de asemenea, existența unui consens solid între statele participante privind continuarea sprijinului acordat Kievului.

„Astăzi, am participat la o reuniune a şefilor de stat şi de guvern din Coaliţia de Voinţă în sprijinul Ucrainei”, a scris preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, pe X, cu puţin timp în urmă.

El a mai spus că „există un consens puternic între ţările coaliţiei cu privire la necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei”.

După reuniune, premierul Estoniei, Kristen Michal, a transmis că țara sa își va asuma responsabilitățile privind sprijinul pentru Ucraina. El a subliniat, într-un mesaj publicat pe X, importanța concentrării asupra garanțiilor de securitate pentru Kiev, menționând că acestea ar trebui să fie cât mai apropiate de prevederile articolului 5 din Tratatul NATO, care obligă statele membre să reacționeze în cazul unui atac împotriva unuia dintre ele.

„Trebuie să ne concentrăm asupra garanţiilor de securitate ale Ucrainei. Aceasta înseamnă parametri-cheie cât mai apropiaţi de articolul 5”, a scris Michal pe X, referindu-se la articolul NATO care obligă membrii să răspundă în cazul în care unul dintre ei este atacat.

Președintele Consiliului European, António Costa, a subliniat, după reuniunea „Coaliției de Voință”, că unitatea transatlantică este crucială în actualul context pentru a atinge obiectivul unei păci durabile în Ucraina. El a atras atenția că, în lipsa unui acord de încetare a focului, Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să intensifice presiunea asupra Rusiei, salutând totodată disponibilitatea Washingtonului de a se implica în furnizarea de garanții de securitate pentru Kiev.

„Aşa cum am subliniat în cadrul reuniunii de astăzi a Coaliţiei de Voinţă, dacă nu se ajunge la un acord de încetare a focului, UE şi SUA trebuie să intensifice presiunea asupra Rusiei”, a afirmat el, adăugând că salută „disponibilitatea Statelor Unite de a participa la furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei”.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a transmis că Ucraina are nevoie de garanții concrete de securitate, care să includă și forțe de protecție sprijinite de Statele Unite. El a subliniat, într-un mesaj pe X, că sprijinul militar este esențial pentru ca Kievul să poată obține avantaje în eventualele negocieri.

„Reuniunea coaliţiei occidentale a voluntarilor pentru Ucraina s-a încheiat înaintea negocierilor de mâine de la Washington”, a scris ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, pe X. „Am subliniat că, pentru ca pacea să se instaureze, trebuie să se exercite presiuni asupra agresorului, nu asupra victimei.”

Președintele României a anunțat, într-o postare, că a participat astăzi la o nouă videoconferință a Coaliției de Voință, unde a fost abordată tema coordonării eforturilor comune de sprijinire a Ucrainei în perspectiva viitoarelor negocieri.

”Cu toţii am fost de acord că unitatea şi coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forţă în faţa comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovaţi?”, spune şeful statului. ”Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancţiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei”, subliniază preşedintele Nicuşor Dan.

”În cadrul Coaliţiei, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite şi de partenerii noştri europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate – esenţiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu îşi respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate”, mai arată Nicuşor Dan.

Duminică, la o conferință de presă susținută la Bruxelles, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut o mai mare transparență în legătură cu „garanțiile de securitate” ce ar putea fi prevăzute într-un eventual acord de pace, relatează CNN.