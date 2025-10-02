În august, rata șomajului, ajustată în funcție de variațiile sezoniere, a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 5,9%, cu 0,1 puncte procentuale mai mult decât în luna iulie. Institutul Național de Statistică (INS) estimează că aproximativ 481.000 de persoane erau în căutarea unui loc de muncă, conform datelor publicate joi.

Șomajul a înregistrat o diferență notabilă între sexe: bărbații au fost mai afectați, cu o rată de 6,2%, în timp ce femeile înregistrau 5,5%, diferența dintre cele două categorii fiind de 0,7 puncte procentuale.

„Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 23,5%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie – iunie 2025”, subliniază INS.

În luna august 2025, aproximativ 4,7% dintre adulții cu vârste între 25 și 74 de ani erau în căutarea unui loc de muncă. Analizând pe sexe, rata șomajului a fost de 5% în rândul bărbaților și de 4,5% în cazul femeilor.

Adulții cu vârste între 25 și 74 de ani au constituit majoritatea persoanelor fără loc de muncă în august 2025, reprezentând 75,7% din totalul șomerilor estimați pentru această lună.

În anul 2025, România a înregistrat o tendință ușor ascendentă a ratei șomajului, ajustată sezonier, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În ianuarie 2025, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 5,5%, apoi a crescut la 5,6% în februarie.

În martie 2025, rata a continuat să crească, atingând 5,7%, urmând ca, în mai să ajungă la 5,8%.

În general, până la mijlocul anului, datele arată că bărbații au avut o rată a șomajului mai mare decât femeile.

În primul trimestru al anului 2025, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 62,7%, în scădere față de trimestrul anterior.

Șomajul reprezintă situația în care o persoană aptă de muncă, aflată în căutarea activă a unui loc de muncă, nu reușește să-l găsească. Practic, este un indicator economic care reflectă cât de mulți oameni nu pot fi angajați în raport cu populația activă.

Rata șomajului se calculează ca procent din populația activă (persoanele care lucrează sau caută activ un loc de muncă) și este un parametru important pentru evaluarea sănătății economiei.

În România, persoanele care devin șomere pot primi indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc anumite condiții: