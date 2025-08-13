Premierul Ilie Bolojan respinge ideea alegerilor anticipate, după ce liderul AUR, George Simion, a declarat că își dorește declanșarea unui astfel de scrutin, în urma căruia PSD ar putea guverna alături de formațiunea sa.

„România azi are nevoie de stabilitate politică, consecvență. Orice fel de discuție cu privire la alegeri anticipate nu e o soluție. România nu mai suportă alte lucruri complicate”, a afirmat Bolojan, scrie Gândul.ro.

Șeful Guvernului a subliniat că instabilitatea politică ar fi dăunătoare în contextul actual și că prioritățile trebuie să rămână pe agenda economică și de dezvoltare, nu pe confruntări electorale premature.

„Nu e o soluție!”, a punctat acesta, referindu-se la propunerea de organizare a anticipatelor.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre coaliția de guvernare și opoziție, în timp ce scena politică se pregătește deja pentru un an electoral intens.

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, a declarat marți seară, la Realitatea Plus, că își dorește ca AUR să ajungă la putere din toamnă, în parteneriat cu PSD. În viziunea sa, guvernul ar trebui condus de Călin Georgescu, cu condiția ca moțiunea de cenzură pe care AUR o va depune să obțină suficiente voturi în Parlament.

„PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”, a spus George Simion.

Simion a precizat că partidul său va folosi toate pârghiile opoziției – de la moțiuni simple la moțiuni de cenzură – pentru a forța schimbarea actualei coaliții, pe care a comparat-o cu „racul, broasca și știuca”, acuzând lipsa de unitate și concentrarea pe gesturi de imagine. El a spus că membrii și simpatizanții AUR au fost consultați și au susținut masiv depunerea moțiunii.

Liderul AUR susține că doi deputați PSD și-ar fi exprimat deja intenția de a sprijini demersul, lăsând deschisă posibilitatea ca și în PNL să existe parlamentari dispuși să se alăture. În plus, Simion a chemat PSD să „se reîntoarcă spre popor” și să accepte propunerea unui premier din afara partidelor tradiționale, în persoana lui Călin Georgescu.

El a reiterat acuzațiile de fraudă la ultimele alegeri și a susținut că Georgescu „trebuia și trebuie să fie în fruntea românilor”. Dacă acest scenariu s-ar concretiza, ar marca o schimbare politică majoră, aducând împreună un partid suveranist și cel mai mare partid de guvernământ.