Luni, în urma unei ședințe a conducerii, Partidul Social Democrat a hotărât să nu mai ia parte la întâlnirile Coaliției până la adoptarea „unui pachet pentru eliminarea privilegiilor”.

După reuniunea de la sediul central, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că își dorește discuții la Ministerul Finanțelor pentru a identifica surse de finanțare destinate investițiilor din programul Anghel Saligny.

„Anghel Saligny trebuie să continue, pentru că este despre români, despre drumuri, apă, canal”, a spus acesta.

„Eu nu cred că USR a venit pentru funcții în această Coaliție”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că, „în unanimitate”, conducerea partidului a adoptat trei decizii referitoare la acțiunile pe care formațiunea le va avea în raport cu hotărârile Guvernului și ale Coaliției.

Totodată, în această perioadă, partidul solicită întâlniri cu ministrul Finanțelor pentru a analiza execuția bugetară și a discuta o posibilă rectificare de buget, subliniind necesitatea continuării investițiilor mari și mici, inclusiv proiectele Anghel Saligny și CNI, precum și reevaluarea unor măsuri din domeniul educației.

„Au fost câteva decizii adoptate în unanimitate. PSD condiționează participarea la ședințele Coaliției de următoarele lucruri: 1.Adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor: pensii speciale, reduceri de agenții atât la nivel central cât și județean. Reducerea numărului de membri în CA, reducerea indemnizațiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la ședințele coaliției. 2.În această perioadă solicităm întâlniri cu ministrul Finanțelor pentru a vedea o execuția la zi a bugetului și pentru a discuta despre rectificarea de buget, pentru că e absolut necesar să vorbim despre continuarea investițiilor mari și mici, fie că vorbim de investițiile mari, fie că vorbim de Anghel Saligny și CNI. Și despre măsuri care ar trebui regândite pe zona de educație”, a declarat el după ședința PSD.

Sorin Grindeanu a mai precizat că, după ce se vor implementa măsurile privind eliminarea privilegiilor și cele legate de buget, PSD va trece la etapa a treia, care vizează un pachet de măsuri pentru Sănătate, Administrație și fiscalitate, incluzând și acțiuni pentru relansarea economiei și reindustrializarea României.

El a subliniat că așteaptă ca acest pachet să fie adoptat cât mai curând posibil, ideal chiar în aceeași zi, și a reafirmat importanța continuării proiectului Anghel Saligny, care are impact direct asupra infrastructurii esențiale precum drumurile, apa și canalizarea. De asemenea, a precizat că va transmite aceste decizii premierului, conform hotărârii PSD.

„Odată ce aceste lucruri vor continua, vom trece la etapa 3, cea legată de pachetul de măsuri pe Sănătate, pe Administrație, pe măsuri fiscale, care trebuie să mai cuprindă ceva: măsuri pentru relansarea economiei, pentru reindustrializare României. Așteptăm cât mai rapid să fie adoptat acel pachet, mânie dacă se poate. Anghel Saligny trebuie să continue, pentru că este despre români, despre drumuri, apă, canal. Voi transmite premierului ceea ce PSD a decis astăzi", a declarat Sorin Grindeanu, după ședința PSD"

Întrebat în legătură cu disputa privind funcțiile cu USR, formațiune care solicită repartizarea posturilor de prefecți, dintre care unele sunt în prezent ocupate de reprezentanți ai PSD, Sorin Grindeanu a declarat: