Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că, în prezent, pe componenta de autostrăzi și drumuri naționale se derulează contracte de zeci de miliarde de euro, însă o parte dintre acestea nu pot fi finalizate până în luna august anul viitor, când se închide o linie de finanțare din fonduri europene din PNRR.

El a explicat că, deși în unele autorități locale lucrările se încheie la timp, există proiecte importante rămase fără finanțare completă, care necesită măsuri suplimentare.

Bolojan a menționat și programul „Anghel Saligny”, prin care au fost semnate mii de contracte, în valoare de câteva miliarde de euro, dar care au nevoie de finanțare consistentă.

Situația este similară în cazul contractelor pentru apă și canalizare gestionate de Ministerul Fondurilor Europene, unde ritmul de lucru este limitat de lipsa capacității de finanțare.

„Gândiți-vă că pe componenta de autostrăzi sau de drumuri naționale se lucrează pe contracte care sunt de zeci de miliarde de euro. Din nou, am semnat contracte care nu pot fi finalizate până în luna august anul viitor, când se închide o linie de finanțare din fonduri europene din PNRR. În momentul în care s-a impus, așa cum se dovedește că în multe autorități din România lucrurile se finalizează la timp, s-ar fi putut finaliza peste tot. Dar aici e o componentă importantă care a rămas pe dinafară, care trebuie asigurată. Avem programul pentru autoritățile locale, programul Anghel Saligny, unde, din nou, sunt câteva miliarde de euro bune, unde s-au semnat mii de contracte, practic și din nou, acolo e nevoie de o anumită finanțare. Avem contractele pe apă și de canalizare care sunt semnate de Ministerul Fondurilor Europene. Toate aceste proiecte nu pot fi finanțate în ritmul în care s-ar putea probabil lucra sau s-ar dori, pentru că nu mai există această capacitate”, a explicat Ilie Bolojan pentru Antena 3.

În aceste condiții, premierul a precizat că proiectele vor fi prioritizate și eșalonate, iar cele fără finanțare asigurată și fără ordin de începere din PNRR nu vor mai primi fonduri.

Bolojan a subliniat că autostrăzile și căile ferate sunt considerate priorități naționale, iar la nivel județean vor fi sprijinite proiectele din domeniul sănătății, al apei și canalizării. Bolojan a avertizat că, indiferent cine ar fi la conducerea Guvernului, nu există resurse pentru finanțarea simultană a tuturor lucrărilor, întrucât s-au semnat prea multe contracte fără o limitare clară.

În acest context, el a anunțat că lucrările vor fi planificate astfel încât să existe o predictibilitate anuală a fondurilor, fiecare contract având o sumă alocată clară, ceea ce va permite constructorilor să își adapteze ritmul de execuție.

De asemenea, autoritățile locale care doresc accelerarea proiectelor vor putea apela la împrumuturi sau la mecanisme de tip factoring, iar constructorii vor putea contracta credite garantate de stat pentru a acoperi costurile până la decontarea lucrărilor. Premierul a conchis că acestea sunt realitățile economice pe care Guvernul trebuie să le gestioneze în următorii ani.