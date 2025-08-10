Contracte care nu pot fi finalizate până la închiderea liniei de finanțare din PNRR. Ilie Bolojan vine cu detalii și despre „Anghel Saligny”
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că, în prezent, pe componenta de autostrăzi și drumuri naționale se derulează contracte de zeci de miliarde de euro, însă o parte dintre acestea nu pot fi finalizate până în luna august anul viitor, când se închide o linie de finanțare din fonduri europene din PNRR.
El a explicat că, deși în unele autorități locale lucrările se încheie la timp, există proiecte importante rămase fără finanțare completă, care necesită măsuri suplimentare.
Bolojan a menționat și programul „Anghel Saligny”, prin care au fost semnate mii de contracte, în valoare de câteva miliarde de euro, dar care au nevoie de finanțare consistentă.
Situația este similară în cazul contractelor pentru apă și canalizare gestionate de Ministerul Fondurilor Europene, unde ritmul de lucru este limitat de lipsa capacității de finanțare.
„Gândiți-vă că pe componenta de autostrăzi sau de drumuri naționale se lucrează pe contracte care sunt de zeci de miliarde de euro. Din nou, am semnat contracte care nu pot fi finalizate până în luna august anul viitor, când se închide o linie de finanțare din fonduri europene din PNRR.
În momentul în care s-a impus, așa cum se dovedește că în multe autorități din România lucrurile se finalizează la timp, s-ar fi putut finaliza peste tot. Dar aici e o componentă importantă care a rămas pe dinafară, care trebuie asigurată.
Avem programul pentru autoritățile locale, programul Anghel Saligny, unde, din nou, sunt câteva miliarde de euro bune, unde s-au semnat mii de contracte, practic și din nou, acolo e nevoie de o anumită finanțare.
Avem contractele pe apă și de canalizare care sunt semnate de Ministerul Fondurilor Europene. Toate aceste proiecte nu pot fi finanțate în ritmul în care s-ar putea probabil lucra sau s-ar dori, pentru că nu mai există această capacitate”, a explicat Ilie Bolojan pentru Antena 3.
Priorități naționale – autostrăzile și căile ferate
În aceste condiții, premierul a precizat că proiectele vor fi prioritizate și eșalonate, iar cele fără finanțare asigurată și fără ordin de începere din PNRR nu vor mai primi fonduri.
Bolojan a subliniat că autostrăzile și căile ferate sunt considerate priorități naționale, iar la nivel județean vor fi sprijinite proiectele din domeniul sănătății, al apei și canalizării. Bolojan a avertizat că, indiferent cine ar fi la conducerea Guvernului, nu există resurse pentru finanțarea simultană a tuturor lucrărilor, întrucât s-au semnat prea multe contracte fără o limitare clară.
În acest context, el a anunțat că lucrările vor fi planificate astfel încât să existe o predictibilitate anuală a fondurilor, fiecare contract având o sumă alocată clară, ceea ce va permite constructorilor să își adapteze ritmul de execuție.
De asemenea, autoritățile locale care doresc accelerarea proiectelor vor putea apela la împrumuturi sau la mecanisme de tip factoring, iar constructorii vor putea contracta credite garantate de stat pentru a acoperi costurile până la decontarea lucrărilor. Premierul a conchis că acestea sunt realitățile economice pe care Guvernul trebuie să le gestioneze în următorii ani.
„Și atunci (contractele) vor fi prioritizate și vor fi eșalonate, iar cele care, de exemplu, nu au finanțare și nu au început din PNRR și deci nu au nici ordin de începere, nu vor mai fi finanțate pentru că nu mai există de unde. Dar componenta de autostrăzi, în general, este o prioritate. Componenta de cale ferată este o altă prioritate. Finanțarea pe proiectele care au un impact județean pe autoritățile locale este importantă pe componenta de sănătate, pe apă și canalizare.
Credeți-mă însă că, indiferent cine este premierul României, nu există capacitatea de finanțare ca la toate lucrurile să continue, pentru că, din păcate, s-au semnat prea multe contracte și nu a fost o decizie în care să li se spună până aici. Mai mult de atât nu se poate.
Gândiți-vă că avem stadioanele, avem lucrările pe componenta de investiții și le vom prioritiza, le vom eșalona, vom crea în anii următori o predictibilitate a acestor finanțări, în așa fel încât fiecare, pe fiecare contract, să știi care este anvelopa, care este suma care îți revine în fiecare an, iar constructorii își vor regla ritmul de de lucru în funcție de această sumă pe care o vor avea la dispoziție.
Dacă autoritățile locale sau cei care le gestionează doresc să le finanțeze mai repede, vor putea recurge la alte formule, împrumuturi sau formule de tip factoring, pe când constructorii pot lua ei împrumuturi, iar aceste rate care vor fi garantate de stat vor putea să acopere ratele la aceste împrumuturi. Astea sunt realitățile”, a mai afirmat premierul Ilie Bolojan.