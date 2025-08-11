Titus Corlățean a afirmat că țara traversează o criză gravă și că este nevoie de o nouă echipă la conducerea PSD, formată din persoane competente, integre, credibile, cu abilități de comunicare, care cunosc limbi străine și pot relaționa eficient.

„Am decis să îmi asum candidatura la preşedinţia Partidului Social Democrat, la congresul partidului care urmează să fie organizat în toamna acestui an. Traversăm o criză extrem de complicată, de dificilă şi ştim care sunt motivele. Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiţi, profesionişti, de bună calitate, oameni care să fie integri, care să aibă credibilitate, buni comunicatori, oameni care să vorbească limbi străine, care să ştie să relaţioneze”, a declarat el într-un videoclip postat pe Facebook.

Potrivit senatorului PSD, este nevoie de competență, nu de mediocri, „nu de lideri tranzacţionali, care au tranzacţionat interesele partidului pentru interesele proprii”.

Corlățean a mai spus că, după perioada dificilă care a trecut, este nevoie de o schimbare profundă de echipă și de stil, în beneficiul PSD și al milioanelor de români.

„Am trecut printr-o traumă în noiembrie, în decembrie, în primăvara acestui an. Am pierdut foarte mulţi oameni, electorat, membri şi simpatizanţi. Este nevoie de o înnoire, de o schimbare profundă de echipă şi de stil. Pentru binele PSD, pentru binele a milioane de români. Vă aştept alături de mine într-un proiect care este exclusiv al PSD, în interiorul PSD, între noi, membrii Partidului Social Democrat. Vă aştept alături de mine ca să ducem această luptă necesară, pentru a câştiga această luptă pentru Partidul Social Democrat, pentru oamenii care ne-au susţinut şi care încă ne susţin şi cred în noi, pentru România”, a spus acesta.

Constantin Toma, primarul Buzăului, care în ultima vreme a criticat actuala conducere a PSD, a anunțat că va fi în echipa lui Corlățean.

„Dragi buzoieni, Aseară, într-o emisiune pe Antena 3 CNN, domnul Titus Corlățean, senator și fost ministru de externe, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD), la viitorul Congres din această toamnă. „Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de-a candida ca președinte la conducerea Partidului Social Democrat. Nu sunt singur, sunt foarte mulți colegi care împărtășesc aceste idei”, a spus Titus Corlățean. Dragi buzoieni, sunt în echipa domnului Titus Corlățean, care și-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a PSD”, a scris acesta pe Facebook.

Constantin Toma a afirmat că pierderea a patru rânduri de alegeri și scăderea la 13% în sondaje arată diminuarea încrederii oamenilor în PSD. El a pus această neîncredere pe seama modului în care conducerea actuală și cea anterioară a partidului, împreună cu PNL, au gestionat problemele țării, contribuind la o criză profundă ce va afecta România pe termen lung.