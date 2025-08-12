PSD își va desemna noul președinte în toamna acestui an, în urma retragerii lui Marcel Ciolacu din funcție. Sorin Grindeanu asigură interimatul, însă primul membru care și-a anunțat public intenția de a candida este Titus Corlățean. Actualul senator beneficiază de sprijinul primarului municipiului Buzău, Constantin Toma.

Corlățean activează în Parlament din 2008 și a ocupat portofoliul Ministerului Afacerilor Externe între 2012 și 2014, în perioada guvernului condus de Victor Ponta. În acei ani, a promovat o politică de apropiere de Rusia, concretizată inclusiv printr-o vizită oficială la Moscova.

În calitate de ministru de externe, Titus Corlățean a efectuat o deplasare la Moscova între 8 și 10 iulie 2013, la invitația omologului său rus, Serghei Lavrov, figură de prim-plan a politicii externe a Kremlinului.

Conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe:

„În perioada 8-10 iulie 2013, ministrul român de externe, Titus Corlatean, a efectuat o vizită la Moscova la invitația omologului său rus, Serghei Lavrov. Cei doi oficiali au avut un aprofundat schimb de opinii cu privire la stadiul actual al relației bilaterale româno-ruse, evaluând perspectivele de dezvoltare în continuare a dialogului și cooperării dintre România și Federația Rusă în perioada următoare”.

După revenirea în țară, Corlățean a apreciat public rezultatele întâlnirii:

„Este prima vizită la nivel bilateral la nivelul miniştrilor de externe din Romania şi Federaţia Rusă după patru ani, ceea ce înseamnă foarte mult ţinând cont de dinamica relaţiilor internaţionale…”.

La finalul întâlnirii cu Lavrov, a fost semnat un acord bilateral care prevedea schimburi culturale între cele două țări, scriu cei de la Newsweek.

Titus Corlățean considera valoros acest acord, menționând că negocierile au durat o perioadă, dar că se bucura pentru finalizarea lor și pentru parafarea documentului ce prevedea deschiderea Institutului Cultural Român la Moscova și a Centrului Cultural Rus la București.

„Am semnat un acord bilateral interguvernamental pe care l-am semnat la finalul întâlnirii cu ministrul rus de externe, un acord valoros, negocierea a durat ceva timp, mă bucur că am reuşit să finalizăm negocierile, să semnăm acest acord, care presupune deschiderea Institutului Cultural Român la Moscova şi respectiv a Centrului Cultural Rus la Bucureşti”, declara Titus Corlățean atunci.

În practică, doar partea rusă și-a pus în aplicare angajamentele. Centrul Cultural Rus a fost inaugurat la București în 2015, însă România nu a deschis nicio reprezentanță culturală la Moscova.

Oficial, centrul din București promova cultura rusă, însă existau suspiciuni privind implicarea în propagandă pro-Kremlin și chiar activități de spionaj. După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, instituția a fost închisă.

Cazuri similare au fost raportate și în alte state europene. În Cehia, Centrul Rus de Știință și Cultură de la Praga a fost vizat de o anchetă penală în 2020, pentru presupuse acțiuni de spionaj și tentativă de asasinat, anchetă ce a implicat persoane din conducerea instituției.

De-a lungul carierei, Titus Corlățean a luat parte la simpozioane organizate de Fundația Titulescu, condusă de fostul premier Adrian Năstase.

Într-una dintre ocazii, alături de Năstase și ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, Corlățean a susținut un discurs intitulat „Poziții convergente și divergente – Diferite modalități de gestionare a relațiilor bilaterale dintre România și Rusia în viitor”.

Fotografia realizată după acea dezbatere îi surprinde pe Corlățean, Năstase și Kuzmin împreună.

Adrian Năstase a avut contacte frecvente cu diplomați și oficiali ruși, inclusiv cu Valeri Kuzmin, pe care l-a invitat la mai multe evenimente ale fundației sale. În martie 2018, Năstase a condus o delegație a Fundației Europene Titulescu la Moscova, unde a participat la conferința „Buna vecinătate în relațiile internaționale, cu privire specială asupra relațiilor româno-ruse”.

Tot în cadrul vizitei, Năstase a discutat cu Alexandr Dughin, considerat ideologul politic al lui Vladimir Putin. Pe blogul său, fostul premier relata:

„Desigur, discuţia a fost mult mai amplă, fiind abordate atât evoluţiile actuale în plan internaţional, cât şi posibile scenarii legate de viitoarea configuraţie geo-strategică a lumii”.

Dughin este cunoscut pentru promovarea teoriei „eurasianismului”, o viziune geopolitică ce susține extinderea influenței ruse asupra Europei și formarea unui bloc continental dominat de Moscova.