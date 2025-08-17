Pensia după deces. Dacă un pensionar are mai mult de 75 de ani la momentul decesului, beneficiarii acestuia vor trebui să plătească rata normală de impozit pe venit de 20%, 40% sau 45% și pentru retragerile din pensii, scrie Thisismoney.

Pentru un contribuabil cu o cotă de impozitare de 40%, asta reprezintă o cotă de impozitare de 64%. Având în vedere că retragerile din fondul de pensii neutilizat vor fi adăugate altor venituri, mulți dintre cei care iau sume mai mari se pot trezi în această bandă de impozitare mai mare.

Guvernul a ignorat avertismentele experților și a confirmat planurile de a continua cu această „dublă impozitare”. Cu toate acestea, a scutit anumite pensii de modificările privind impozitul pe succesiune în urma unui val de proteste, inclusiv din partea sindicatelor care reprezintă lucrători, cum ar fi pompierii.

În ceea ce privește impactul taxei pe succesiune în cazul persoanelor care mor înainte de vârsta de 55 de ani, asta înseamnă perceperea unui impozit pe succesiune pentru pensia neaccesată de acele persoane.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat: „Continuăm să stimulăm economiile pentru pensii în scopul lor preconizat – de a finanța pensionarea, în să fie utilizate în mod deschis ca vehicul pentru transferul de avere. Peste 90% din succesiuni vor continua să nu plătească impozit după aceste modificări.”

”Mesajul pe care guvermul îl dă publicului este: nu economisiți pentru pensie”, afirmă Ian Cook, planificator financiar autorizat la Quilter Cheviot. „Perceperea impozitului pe venit (IHT) pentru un activ pe care trebuie să îl acumulați și în care sunteți înscris automat, înainte de vârsta de pensionare este ceva strigător la cer”, a continuat el.

Mai mult, el spune că este un factor descurajant pentru oameni să economisească pe termen lung.

Caitlin Southall, director la firma de servicii financiare WBR Groupm, spune: „Includerea fondurilor de pensii «neutilizate» în domeniul de aplicare al IHT este incredibil de nedreaptă.”

Majoritatea tipurilor de pensii și alte beneficii vor fi incluse în valoarea patrimoniului unei persoane începând cu aprilie 2027 în scopul impozitului pe moștenire, dar asta nu înseamnă că impozitul va fi întotdeauna obligatoriu.

Vor exista și excepții pentru pensiile pentru persoanele aflate în întreținere, plătite dintr-un sistem de pensii cu beneficii definite (de exemplu, ultimul salariu), pensiile de urmaș plătite în cadrul unei anuități, precum și sumele forfetare eligibile plătite către organizații caritabile.

Sumele forfetare în caz de deces, care sunt legate de scheme de pensii vor fi, de asemenea, scutite dacă persoana decedată încă lucra.