Pentru pensionarii din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele Maramureș (626 lei), Hunedoara (602 lei), Bistrița-Năsăud (596 lei), Prahova (593 lei) și Cluj (592 lei). În ceea ce privește numărul de beneficiari, cei mai mulți se aflau în București (39.150 pensionari), Suceava (35.015), Iași (31.386), Dolj (29.932) și Prahova (28.017).

În cazul pensionarilor agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 353 de lei. Valoarea cea mai mare s-a înregistrat în județele Ilfov (481 lei), Hunedoara (460 lei) și în Sectoarele 2 și 5 ale Capitalei (448 lei, respectiv 431 lei). Numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (5.539 persoane), urmat de Botoșani (5.167), Olt (4.238), Suceava (3.429) și Vaslui (2.983).

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri cumulate din pensii și indemnizații se situează sub 1.281 de lei, încasează lunar această sumă. Aceasta este denumită „Indemnizație socială pentru pensionari” și este acordată conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Amintim că un număr semnificativ de pensionari din județul Argeș sunt afectați de modificările fiscale care vizează contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS). Acestea sunt aplicate începând cu data de 1 august 2025.

Astfel, persoanele care încasează lunar o pensie ce depășește pragul de 3.000 de lei sunt obligate să plătească o contribuție suplimentară calculată exclusiv pe partea care depășește această limită.

La nivel local, mai mult de 66.000 de pensionari intră sub incidența acestor noi reglementări, ceea ce marchează o schimbare importantă față de sistemul anterior, când pensiile erau scutite integral de plata CASS, indiferent de cuantumul lor.

Conform explicațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), contribuția lunară reprezintă 10% din suma care depășește plafonul de 3.000 de lei. Astfel, pentru o pensie de 4.000 lei, pensionarul plătește CASS pentru cei 1.000 de lei în plus, adică o reținere lunară de 100 lei. În cazurile în care pensia este mai mare, de exemplu 4.467 lei, contribuția este proporțională: 10% din 1.467 lei, adică 147 lei lunar.