Modificări la permisul de conducere. Conform textului proiectului de lege Illinois HB 1226, șoferii care au 79 de ani sau mai mult vor fi obligați să-și reînnoiască permisul de conducere. Anterior, vârsta era de 75 de ani, conform legislației din Illinois.

În plus, șoferii care au 87 de ani sau mai mult vor fi obligați să dovedească, „printr-o demonstrație reală, capacitatea solicitantului de a da dovadă de o atenție rezonabilă în conducerea în siguranță a unui vehicul cu motor”, conform textului proiectului de lege, informează CNBC.

Șoferii de peste 87 de ani trebuie să facă teste menite să le evalueze capacitatea de a conduce. Este vorba de următoarele teste fizice:

Șoferii care dețin permise de conducere comerciale vor fi obligați să susțină un examen de conducere obligatoriu la vârsta de 75 de ani sau mai mult, conform proiectului de lege.

„Studiile indică faptul că șoferii seniori sunt cei mai siguri și nu este nevoie să se impună acest test umilitor atunci când ești senior”, a declarat Jay Hoffman, susținător al proiectului de lege, într-un comunicat.

Noua măsură permite membrilor familiei să depună acte doveditoare secretarului de stat dacă sunt îngrijorați că o persoană din familie are permis de conducere, dar este inapt pentru a fi la volan.

Aceste documente nu pot fi depuse anonim, iar cei care le depun trebuie să o facă în scris, conform noii legi.

„Legea privind siguranța și echitatea rutieră este un pas vital către eliminarea practicilor învechite și discriminatorii care vizează în mod nedrept șoferii în vârstă din Illinois. Era necesară”, a declarat Philippe Largent, directorul de stat al AARP Illinois, într-un comunicat. „Cu 1,7 milioane de membri în tot statul, AARP Illinois susține cu mândrie această legislație, deoarece promovează echitatea, respectă abilitățile individuale în funcție de vârstă și ajută adulții în vârstă să rămână conectați în siguranță la comunitățile lor.”

Test de vedere

Test scris

Evaluare medicală și cognitivă

Testele confirmă că aceștia sunt pe deplin capabili din punctul de vedere al resurselor cognitive și, mai presus de toate, că nu reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră.

DMV este atent la adulții în vârstă care pot avea probleme de sănătate ce afectează grav conducerea (cum ar fi demența, diabetul, cataracta, epilepsia sau Alzheimer).