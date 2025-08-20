În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul USR, Nicușor Dan a declarat: „Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”.

Nicușor Dan a subliniat că această vizită este parte a unei strategii mai ample de întărire a relațiilor internaționale ale României și de promovare a intereselor țării pe plan global.

El a adăugat că USR va continua să susțină politici externe care să contribuie la securitatea și prosperitatea României.

În încheiere, Nicușor Dan a reiterat angajamentul USR față de valorile europene și transatlantice și a subliniat că vizita în SUA va fi un pas important în consolidarea acestor relații.