Nicușor Dan a vorbit despre o eventuală vizită în SUA
În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul USR, Nicușor Dan a declarat: „Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”.
Nicușor Dan a subliniat că această vizită este parte a unei strategii mai ample de întărire a relațiilor internaționale ale României și de promovare a intereselor țării pe plan global.
El a adăugat că USR va continua să susțină politici externe care să contribuie la securitatea și prosperitatea României.
În încheiere, Nicușor Dan a reiterat angajamentul USR față de valorile europene și transatlantice și a subliniat că vizita în SUA va fi un pas important în consolidarea acestor relații.
Legăturile SUA cu România
Pe lângă aspectele diplomatice, vizita lui Nicușor Dan în Statele Unite va include și întâlniri cu membri ai comunității românești din SUA, cu scopul de a întări legăturile culturale și sociale dintre diaspora și România.
Nicușor Dan a subliniat că aceste întâlniri sunt extrem de importante pentru a menține legătura cu românii aflați în străinătate și pentru a înțelege mai bine nevoile și așteptările lor.
De asemenea, Nicușor Dan a afirmat că vizita sa va fi o oportunitate de a discuta despre proiecte de cooperare economică și investiții în România. El a explicat că astfel de inițiative pot contribui semnificativ la dezvoltarea infrastructurii și a industriei românești, dar și la crearea de noi locuri de muncă și stimularea inovării în diverse domenii.
În context politic intern, președintele a menționat că pregătirea vizitei este legată și de consolidarea poziției partidului pe scena politică românească.
„Important este să parcurgem etapele preliminare necesare pentru această vizită”, a reiterat Nicușor Dan, subliniind că planificarea riguroasă este esențială pentru succesul deplasării și pentru imaginea României pe plan internațional.
Nicușor Dan a transmis că această vizită în SUA nu este doar o oportunitate diplomatică, ci și un mesaj clar despre angajamentul României față de valorile democratice, securitate și parteneriate strategice pe termen lung. El a concluzionat că întărirea relațiilor transatlantice rămâne o prioritate, iar fiecare etapă a vizitei va fi coordonată cu atenție pentru a maximiza beneficiile atât pentru România, cât și pentru cetățenii săi.