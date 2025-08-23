Creșterea pragului capitalului social minim la 8.000 lei pentru societățile cu răspundere limitată a inflamat dezbaterea publică din România, generând reacții emoționale și critici dure din partea opoziției și a unor voci din mediul de afaceri. Economisul Iancu Guda vine însă cu o analiză detaliată, bazată pe date financiare, care arată că doar o mică parte dintre companii ar fi, de fapt, vulnerabile la această măsură.

Conform calculelor sale, aproape 630.000 de companii au în prezent un capital social sub pragul de 8.000 lei. Totuși, marea majoritate (aproximativ 528.000) dispun de capitaluri proprii peste acest nivel și pot rezolva problema printr-o simplă conversie contabilă.

Din cele rămase, alte 82.000 au profituri suficiente pentru a susține majorarea. Astfel, doar circa 18.500 de firme – adică 2,7% din totalul celor active – ar trebui să aducă bani de acasă pentru a se conforma.

„Este vorba de echivalentul unui salariu mediu brut pe economie, achitat o singură dată”, subliniază Guda.

Analiza merge însă dincolo de simpla aritmetică. În ultimii 15 ani, peste 2 milioane de companii și-au întrerupt activitatea în România, în condițiile în care doar 1,2 milioane de entități noi au apărut. Rezultatul: un rulaj mediu anual de peste 200.000 de firme care intră sau ies din piață, o volatilitate uriașă ce sufocă sistemul administrativ și juridic.

Totodată, 75% dintre companiile active au mai puțin de doi angajați, iar aproape jumătate nu au depus situații financiare sau nu au raportat venituri. Doar 4% dintre afaceri depășesc pragul de un milion de euro cifră de afaceri.

În opinia lui Guda, majorarea pragului este un instrument necesar pentru responsabilizarea antreprenorilor. Capitalul social nu reprezintă doar o formalitate contabilă, ci și angajamentul financiar minim al fondatorului în fața partenerilor și a sistemului juridic.

„Întrebarea reală nu este dacă 8.000 de lei sunt prea mulți, ci ce fel de companii vrem să existe în România și cât de serioși sunt cei care le înființează”, argumentează analistul.