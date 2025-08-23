România își consolidează prezența pe piețele internaționale de capital, după ce toate companiile autohtone incluse în indicii FTSE Global All Cap și-au menținut locul, potrivit anunțului făcut vineri, 22 august, de furnizorul global de indici FTSE Russell.

Rezultatele indicative ale revizuirii semestriale, care vor intra în vigoare începând cu 22 septembrie 2025, confirmă că cele 9 companii românești incluse în indicii globali își păstrează poziția.

Astfel, România va avea 12 companii în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente, dintre care 9 în FTSE Global All Cap:

Banca Transilvania (TLV),

Electrica (EL),

Hidroelectrica (H2O),

MedLife (M),

Nuclearelectrica (SNN),

OMV Petrom (SNP),

One United Properties (ONE),

Teraplast (TRP),

TTS Transport Trade Services (TTS);

și 3 în indicii FTSE Global Micro Cap:

Arobs Transilvania Software (AROBS),

Bursa de Valori București (BVB),

Purcari Wineries (WINE).

Acțiunile Aquila Part Prod Com (AQ) și Sphera Franchise Group (SFG) nu vor mai face parte din indicii Micro Cap, deoarece capitalizarea lor a depășit pragul maxim admis, dar pot fi reincluse în viitor.

Directorul general al BVB, Remus Vulpescu, a subliniat că indicatorii pieței arată o evoluție pozitivă, iar menținerea ratingului investment grade, împreună cu programul Fidelis pentru investitori retail, contribuie la încrederea investitorilor și la dezvoltarea pieței.

„Indicatorii BVB arată o evoluție bună, în context favorabil la nivel european si global. Investitorii apreciază potențialul de creștere al pieței noastre. Menținerea ratingului investment grade în plin program de reforme structurale este de natură să inspire încredere. Programul Fidelis rămâne deosebit de atractiv cu scutire de impozit și contribuie la creșterea numărului de investitori retail – un efect de incluziune financiară foarte benefic pentru dezvoltarea piețe”, a afirmat Vulpescu.

România a fost promovată la statutul de Piață Emergentă de către FTSE Russell în 2020, iar creșterea numărului de companii incluse în indicii internaționali funcționează ca un catalizator pentru atragerea de capital și validarea atractivității pieței locale.

De asemenea, în iunie 2025, MSCI a clasificat România ca Piață de Frontieră Avansată, confirmând accesibilitatea ridicată a pieței pentru investitorii internaționali, cu 35 de companii românești incluse în indicii MSCI.

Despre acest anunț a scris și economistul Iancu Guda pe pagina sa de socializare. El a catalogat informația drept „extraordinar de importantă pentru cel puțin 9 milioane de români, investitori la bursă în mod indirect (fonduri de pensii private sau fonduri mutuale) sau direct”.