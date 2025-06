MSCI recunoaște România ca Piață de Frontieră Avansată – pas spre statutul de Piață Emergentă

În urma anunțului MSCI, unul dintre cei mai mari furnizori globali de indici, privind revizuirea anuală a accesibilitătii piețelor de capital (Global Market Accessibility Review), desfășurată luna aceasta și publicată pe 19 iunie, piața de capital din România va fi clasificată drept Piață de Frontieră Avansată (Advanced Frontier Market).

Această recunoaștere înseamnă un nou pas înainte în direcția obținerii statutului de piață emergentă și din partea MSCI, care reprezintă unul dintre principalele obiective ale Bursei de Valori București (BVB) și care ar aduce intrări substanțiale de capital în companiile românești listate și implicit în economia națională.

Odată cu recunoașterea de către MSCI a pieței de capital din România ca Piață de Frontieră Avansată, se fac pași importanți în vederea obținerii statutului de Piață Emergentă pentru România din partea furnizorului global de indici MSCI.

Totodată, piața de capital din România primește astfel o reconfirmare internațională a potențialului său, care ne bucură foarte mult, mai ales în contextul în care, anul acesta, Bursa de Valori București împlinește 30 de ani de existență, perioadă în care BVB împreună cu toți stakeholderii săi au lucrat intens pentru a alinia bursa românească la cele mai înalte standarde.

„Sunt convins că, tot împreună, vom reuși, în viitorul apropiat, să îndeplinim și celelalte criterii necesare pentru a obține statutul de Piață Emergentă și din partea MSCI”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

„Recunoașterea primită acum din partea MSCI este un moment de referință care ne duce mai aproape de îndeplinirea obiectivului de obținere a statului de Piață Emergentă pentru România din partea MSCI. Sunt încrezător în șansele pe care piața noastră de capital le are pentru a îndeplini, de asemenea, criteriile cantitative ale MSCI necesare pentru această promovare, care ar aduce beneficii nu numai asupra pieței de capital, ci și asupra României”, a declarat Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București.

Decizia MSCI de a încadra piața de capital din România ca Piață de Frontieră Avansată a avut loc in urma revizuirii anuale a accesibilitatii piețelor de capital (Global Market Accessibility Review) desfășurată luna aceasta și anunțul aferent este disponibil la acest LINK – art. 3.3.1.

Cele 35 de companii cu care România e prezentă în indicii MSCI

În acest moment, în indicii MSCI, România este prezentă cu 35 de companii listate: Alro (ALR), Banca Transilvania (TLV), BRD Groupe Societe Generale (BRD), Conpet (COTE), Compa (CMP), Digi Communications (DIGI), DN Agrar Group (DN), Hidroelectrica (H2O), IAR SĂ Brașov (IARV), Impact Developer and Contractor (IMP) Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), Electrică (EL), MedLife (M), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP), Transelectrica (TEL), Transgaz (TGN), TTS Transport Trade Services (TTS), Arobs Transilvania Software (AROBS), Bittnet Systems (BNET), Bursă de Valori București (BVB), Prebet Aiud (PREB), Prospecțiuni (PRSN), Purcari Wineries (WINE), Safetech Innovations (SAFE), Simtel Team (SMTL), Sphera Franchise Group (SFG), 2B Intelligent Soft (BENTO), Premier Energy (PE), Electromagnetica (ELMA), Iproeb Bistrița (IPRU), Sinteză (STZ) și Turbomecanica (TBM).

Pe de altă parte, România este încadrată în prezent ca Piață Emergența de către furnizorul global de indici FTSE Russell, fiind reprezentată aici de 14 companii listate la bursă, dintre care 9 companii în indicii FTSE Global All Cap – Banca Transilvania (TLV), Electrică (EL), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP) și TTS Transport Trade Services (TTS) și 5 companii incluse în indicii FTSE Global Micro Cap – Aquila Part Prod Com (AQ), Arobs Transilvania Software (AROBS), Bursă de Valori București (BVB), Purcari Wineries (WINE) și Sphera Franchise Group (SFG).