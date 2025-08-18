Ronnie Rondell Jr., celebrul cascador care a fost pus în flăcări pentru coperta legendarului album Wish You Were Here al trupei Pink Floyd, a murit la vârsta de 88 de ani. Decesul a avut loc pe 12 august, într-un azil din statul american Missouri, conform unui necrolog publicat de BBC.

De-a lungul unei cariere impresionante, el a colaborat la filme și seriale care au făcut istorie, printre care Lethal Weapon, Thelma and Louise și Star Trek: First Contact. Publicul larg poate să nu-i fi știut numele, dar munca lui a rămas vizibilă în zeci de momente iconice ale cinematografiei americane.

Rondello lasă în urmă pe soția sa, Mary, și un fiu, Ronald, care i-a urmat drumul în industria de film.

Născut în California, în 1937, Ronnie Rondell Jr. și-a început cariera artistică încă din adolescență. Primul rol a venit la începutul anilor ’50, în comedia Ma and Pa Kettle at the Fair. La scurt timp după aceea, s-a orientat spre cascadorii, obținând primul contract în serialul Soldiers of Fortune, difuzat între 1955 și 1957.

Anii ’60 și ’70 au reprezentat apogeul carierei sale, când a apărut în producții populare de televiziune, precum Charlie’s Angels, Dynasty sau Baywatch.

În paralel, a contribuit la realizarea unor filme importante, precum Spartacus, Diamonds Are Forever și The Karate Kid.

Unul dintre cele mai cunoscute momente ale sale a fost cascadoria din filmul Kings of the Sun (1963), unde a sărit de pe un stâlp aflat în flăcări. În 1965, a participat la scenele de luptă din Shenandoah, film plasat în timpul Războiului Civil American.

Talentul său a fost vizibil și în comedia western Blazing Saddles (1974), unde a luat parte la o bătaie generală într-un bar, dar și în celebrul The Towering Inferno (1974), unde a interpretat scene incendiare. Mai târziu, și-a folosit experiența ca coordonator de cascadorii în producții precum Batman and Robin și The Mighty Ducks.

Imaginea lui Rondell a devenit legendară odată cu coperta albumului Wish You Were Here al trupei Pink Floyd, lansat în 1975. Fotografia, realizată de Aubrey Powell, îl arată dând mâna cu colegul său Danny Rogers, în timp ce era cuprins de flăcări.

Într-un interviu acordat în 2020 pentru The Guardian, Powell a explicat dificultatea cascadoriei:

„Ronnie a avut un costum și o perucă acoperite cu substanțe ignifuge, și a fost protejat cu un gel special. Totul a funcționat de 14 ori, dar la a 15-a încercare vântul s-a schimbat și flăcările i-au ajuns pe față, pierzând o sprânceană și o parte din mustață”.

Fotograful a mai adăugat:

„Ronnie a fost foarte grațios în legătură cu incidentul… dar, din perspectiva lui, ca profesionist în industria filmului, era doar o zi normală de muncă”.

În 1970, Rondell a cofondat compania Stunts Unlimited din California, alături de alți doi colegi de breaslă. Organizația a devenit rapid un punct de referință pentru industria cascadoriilor.

După vestea morții sale, compania a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Unic în felul său, Ronnie a fost un mentor generos ale cărui talente au stabilit standardul pentru fiecare aspirant la meseria de cascador. A fost profund respectat, admirat și iubit. Ronnie nu a fost doar o legendă, el a fost legendar și va fi regretat profund”.

Rondell s-a retras oficial în 2001, dar a revenit pentru un ultim rol în 2003, în The Matrix Reloaded, unde a participat la o scenă complexă de urmărire cu mașini. În anul următor, a primit premiul pentru întreaga carieră la Taurus World Stunt Awards, confirmând statutul său de figură emblematică a industriei.

Cascadoriile nu au fost o pasiune singulară în familie. Tatăl său, Ronald R. Rondell, a fost actor și regizor secund, cunoscut pentru contribuția la adaptarea cinematografică a romanului Ocolul Pământului în 80 de zile din 1956.

De asemenea, ambii săi fii au lucrat în domeniu, însă tragedia l-a lovit în 1985, când fiul Reid și-a pierdut viața într-un accident de elicopter pe platoul serialului Airwolf.