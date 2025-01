Sergiu Nicolaescu s-a născut pe 13 aprilie 1930, în Târgu Jiu. De-a lungul unei cariere ce s-a întins pe mai multe decenii, Nicolaescu a devenit o figură centrală în cinematografia românească, realizând peste 60 de filme. Deși a fost criticat pentru modul în care a reinterpretat anumite momente istorice, el a reușit să aducă în fața publicului producții de succes, care au captivat milioane de spectatori.

La finalul liceului, în 1948, Sergiu Nicolaescu a fost acceptat la trei facultăți: Belle Arte, Politehnică și Școala de Ofițeri de Marină. A ales Politehnica, unde a absolvit în 1952, devenind inginer.

După absolvire, a început să lucreze la Studioul „Al. Sahia”, unde, deși provenea dintr-un alt domeniu, și-a găsit drumul către cinematografie.

Inițial, regizorul a lucrat în calitate de inginer, dar carierele sale în film au început cu scurtmetrajele. Primul său proiect de scurtmetraj, „Scoicile nu au vorbit niciodată”, l-a pus pe drumul cinematografic.

”Eram inginer, am intrat foarte de tânăr în cinematografie, la 24 de ani, ca inginer, (…) mi-a plăcut această nouă lume. Eu am pornit, de fapt, pe un alt gen, filme de artă, scurtmetraje fără dialoguri la studiourile ‘Sahia’, unul dintre ele a ajuns chiar şi la Cannes, şi după aceea, timp de zece ani, am văzut la Paris filmul, în perioada Crăciunului”, a spus Nicolaescu într-un interviu.