Europol a oferit sprijin unei acțiuni comune a forțelor de ordine, care a reușit să împiedice distribuirea de bancnote falsificate prin intermediul serviciilor poștale.

Potrivit Europol, în urma acțiunii au fost interceptate aproape un milion de articole, printre care bancnote falsificate în euro, dolari americani și lire sterline, cu o valoare totală estimată la peste 66 de milioane de euro.

Succesul operațiunii s-a datorat colaborării strânse dintre autoritățile din 18 țări, cooperare care le-a oferit anchetatorilor o înțelegere mai clară asupra metodelor folosite de infractori și a rutelor de trafic. Ca urmare a acestui efort comun, au fost deschise 102 noi anchete ce vizează rețele criminale implicate în falsificarea de monedă.

Ca rezultat al operațiunii, au fost confiscate 297 de colete care conțineau valută falsificată. De asemenea, au fost interceptate peste 990.000 de articole contrafăcute, printre care bancnote și monede în valoare de peste 280.000 de euro, 679.000 de dolari americani și 12.000 de lire sterline.

Investigația, condusă de autoritățile din Austria, Portugalia și Spania, a avut loc între octombrie 2024 și martie 2025 și a scos la iveală multiple rețele criminale implicate în falsificarea de monedă. Cele mai multe dintre aceste rețele își desfășoară activitatea în afara Uniunii Europene, în special în Asia, dar și în America și Orientul Mijlociu.

În altă ordine de idei, amintim că luna trecută, un maistru militar din cadrul UM 01668 București a fost reținut timp de 24 de ore de procurorii militari ai Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara, fiind acuzat de punerea în circulație repetată a unor bancnote false. Ulterior, judecătorii au dispus plasarea acestuia sub control judiciar, cu arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile.

Ancheta a fost declanșată după ce, la începutul lunii iunie 2025, autoritățile au descoperit că militarul vindea bancnote contrafăcute de 50 de euro la prețul de 125 de lei pe bucată, aproximativ jumătate din valoarea nominală. Într-un prim incident, pe 13 iunie, acesta a comercializat patru bancnote unui colaborator sub acoperire, în schimbul sumei totale de 500 de lei. Expertiza criminalistică realizată de IPJ Dolj a confirmat falsitatea bancnotelor.

Ulterior, pe 4 iulie, același militar a vândut aceleiași persoane opt bancnote false de 50 de euro, pentru suma de 1.000 de lei. În timpul acțiunii, forțele de ordine au intervenit și au confiscat de la inculpat 22 de bancnote false de 50 de euro și două de 20 de euro.

După reținerea militarului, procurorul militar a cerut arestarea preventivă, însă instanța a respins solicitarea și a dispus arestul la domiciliu pentru 30 de zile, considerând această măsură adecvată în contextul dosarului. Ancheta continuă pentru identificarea întregii rețele și a eventualilor complici.